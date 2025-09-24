Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 08:17

«Ястребы» одержали шестую подряд победу в КХЛ

ХК «Авангард» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв СКА со счетом 4:2

Фото: Елена Руско / РИА Новости

Хоккейный клуб «Авангард» одержал победу над СКА со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается в Telegram-канале команды. Игра, состоявшаяся 23 сентября в петербургском Ледовом дворце, стала для омской команды шестой подряд победой в турнире.

Голы у «Авангарда» забили 31-летний нападающий из США Эндрю Потуральски на второй минуте, 23-летний форвард Василий Пономарев на 15-й минуте, 24-летний защитник Семен Чистяков на 59-й минуте и 29-летний нападающий Иван Игумнов на 60-й минуте матча. В составе СКА отличились 28-летний американский защитник Бреннан Менелл на 27-й минуте и 19-летний нападающий Матвей Коротков на 48-й минуте.

После этой победы «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 12 очками, в то время как петербургский СКА располагается на четвертой позиции в Западной конференции с 9 очками.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Таким образом, челябинский клуб, являющийся финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона, прервал свою трехматчевую победную серию.

Россия
спорт
хоккей
КХЛ
Авангард
СКА
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали слова Трампа, которые обрекли Украину на гибель
На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции
В России готовятся поднять ставку НДС впервые с 2019 года
Российские компании получили «письма счастья» от хакеров
Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы
Зеленский ответил на слова Трампа о границах Украины
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым
Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе
Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе
Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше
Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ
Появились детали громкого дела о хищении 152 млн рублей в Курской области
Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин
Два миллиардера захотели отдать свои активы государству
В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки
«Обедали в пабе»: ирландский журналист поставил Зеленского на место
«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу
ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
«Ястребы» одержали шестую подряд победу в КХЛ
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.