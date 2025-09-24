«Ястребы» одержали шестую подряд победу в КХЛ ХК «Авангард» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв СКА со счетом 4:2

Хоккейный клуб «Авангард» одержал победу над СКА со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается в Telegram-канале команды. Игра, состоявшаяся 23 сентября в петербургском Ледовом дворце, стала для омской команды шестой подряд победой в турнире.

Голы у «Авангарда» забили 31-летний нападающий из США Эндрю Потуральски на второй минуте, 23-летний форвард Василий Пономарев на 15-й минуте, 24-летний защитник Семен Чистяков на 59-й минуте и 29-летний нападающий Иван Игумнов на 60-й минуте матча. В составе СКА отличились 28-летний американский защитник Бреннан Менелл на 27-й минуте и 19-летний нападающий Матвей Коротков на 48-й минуте.

После этой победы «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 12 очками, в то время как петербургский СКА располагается на четвертой позиции в Западной конференции с 9 очками.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Таким образом, челябинский клуб, являющийся финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона, прервал свою трехматчевую победную серию.