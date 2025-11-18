В Волгоградской области назначили нового главврача Октябрьской ЦРБ Анестезиолог Кабанов стал главврачом Октябрьской ЦРБ в Волгоградской области

В Волгоградской области назначили нового главного врача Октябрьской центральной районной больницы, сообщает региональный комитет здравоохранения. На эту должность по предложению экспертного совета был поставлен анестезиолог Андрей Кабанов.

По предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения главным врачом ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» назначен Кабанов Андрей Николаевич, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что Андрей Кабанов является выпускником Волгоградской медицинской академии 1995 года, прошедшим интернатуру по анестезиологии и реаниматологии. В 2019 году он получил дополнительную квалификацию в сфере организации здравоохранения, имеет более чем 30-летний опыт работы в медицине: начинал медбратом в реанимации, работал фельдшером скорой помощи, 20 лет служил в органах внутренних дел, а с 2019 по 2023 год возглавлял ЦРБ в Руднянском районе.

Ранее Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев за время работы внес 45 кадровых изменений. Он назвал качественное обновление муниципальных кадров главным достижением своей деятельности на посту.