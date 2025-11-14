Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:13

Мэр Новосибирска внес 45 кадровых изменений

Мэр Новосибирска Кудрявцев внес 45 кадровых изменений за время своей работы

Максим Кудрявцев Максим Кудрявцев Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев за время работы внес 45 кадровых изменений, сообщает «Сиб.фм». Он назвал качественное обновление муниципальных кадров главным достижением своей деятельности на посту.

Нужна команда, которая в состоянии решать любые задачи городского хозяйства. За это время мной принято около 45 кадровых решений. Это уровень топ-менеджмента. Из семи моих заместителей пять — новых назначенцев. Главы районов обновились больше чем наполовину, — рассказал Кудрявцев.

Мэр отметил, что люди, которые становятся частью команды, должны любить Новосибирск. Также он подчеркнул, что соблюдает принцип командности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье до конца года планируют реализовать 53 проекта на базе ИИ. Нейросеть встроили в работу регионального портала и камер «Безопасного региона».

