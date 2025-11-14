Мэр Новосибирска внес 45 кадровых изменений

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев за время работы внес 45 кадровых изменений, сообщает «Сиб.фм». Он назвал качественное обновление муниципальных кадров главным достижением своей деятельности на посту.
Нужна команда, которая в состоянии решать любые задачи городского хозяйства. За это время мной принято около 45 кадровых решений. Это уровень топ-менеджмента. Из семи моих заместителей пять — новых назначенцев. Главы районов обновились больше чем наполовину, — рассказал Кудрявцев.
Мэр отметил, что люди, которые становятся частью команды, должны любить Новосибирск. Также он подчеркнул, что соблюдает принцип командности.
