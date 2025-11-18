Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 14:05

Неизвестные проникли в тоннель станции «Белорусская» московского метро

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В московском метрополитене двоих посторонних молодых людей задержали после прогулки по служебному тоннелю станции «Белорусская», сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Отмечается, что нарушители также систематически проникали в метро, не оплачивая проезд.

Мои коллеги задержали двоих жителей столицы, которые несанкционированно проникли в служебный тоннель на станции метро «Белорусская». В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали нарушителей транспортной безопасности, — отметила Волк.

Представитель МВД уточнила, что в отношение нарушителей были составлены административные протоколы. Суд назначил им наказание в виде административного ареста на восемь суток, добавила Волк.

Ранее в Петербурге поезда встали на станции метро «Волковская» из-за человека на путях. Очевидцы сообщали, что пассажир мог упасть на рельсы. При этом движение составов было остановлено от станции метро «Садовая» до «Международной» — на фиолетовой ветке метро в сторону юга города. Профильные ведомства информацию не комментировали.

Ирина Волк
Москва
метро
МВД
