14 ноября 2025 в 18:31

Мать «кормила» двухлетнего ребенка пивом и наркотиками

Жительница Севастополя давала двухлетнему сыну наркотики и алкоголь

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Севастополе молодой матери грозит уголовная ответственность за то, что она давала собственному двухлетнему сыну алкоголь и наркотические вещества, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Правоохранительные органы оперативно установили личность 20-летней местной жительницы, состоящей на профилактическом учете.

По факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя сотрудниками полиции проводится проверка. В действиях матери могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных статьями 156 и 230 УК РФ, — отметила Волк.

При посещении ее места проживания женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она признала факт употребления запрещенных веществ, однако отрицала причастность к вовлечению двухлетнего сына в распитие спиртного и потребление наркотиков. Несовершеннолетнего ребенка поместили в специализированное учреждение, поскольку отец не оказывал материальной поддержки семье.

Ранее в американском штате Мэриленд на детской площадке погиб трехлетний ребенок. Мать раскачивала сына на качелях в течение 44 часов подряд, что привело к летальному исходу. 24-летняя женщина, у которой диагностирована шизофрения, по версии врачей, пережила острый психотический эпизод с потерей связи с реальностью.

