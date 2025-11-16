Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Готовлю на каждый Новый год за 10 минут: закусочный торт «Павлин-мавлин» — оливье и шуба, гуд-бай!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, какой салат вызывает настоящий вау-эффект на праздничном столе? Тот, который жалко есть! «Павлин-мавлин» — именно такой вариант. Он невероятно яркий, сочный и праздничный, а его приготовление напоминает увлекательный творческий процесс. Сочетание нежной курицы, сладкого чернослива, хрустящих орехов и плавленого сыра создает удивительную гармонию вкусов. Да, его сборка требует некоторого времени, но результат того стоит — ваши гости точно останутся под впечатлением!

Для салата вам понадобится: 250 г отварного куриного филе, 300 г плавленого сыра «Дружба», 150 г твердого сыра, 4 куриных яйца, 6 перепелиных яиц, 150 г чернослива, 200 г грецких орехов, 150 г кукурузы, 10 помидоров черри, оливки и зелень для украшения. Все подготовленные ингредиенты выкладываем слоями в кулинарное кольцо: начинаем с курицы, смешанной с майонезом с чесноком, затем плавленый сыр, кукуруза, рубленые яйца, чернослив, орехи и завершаем слоем твердого сыра. Каждый слой промазываем майонезом. Даем салату хорошо пропитаться в холодильнике несколько часов, а потом создаем яркое украшение из кружочков перепелиных яиц, помидоров черри, оливок и зелени, выложенных в виде павлиньего хвоста. Это настоящий кулинарный спектакль!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

