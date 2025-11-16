Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 18:01

«Горшочек вари»: самый вкусный ленивый ужин из курицы и картошки с небольшим секретом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
«Горшочек вари» — это самый вкусный вариант ленивого ужина из курицы и картошки. Блюдо получается невероятно сочным с кремовым соусом благодаря небольшому секрету в виде сливочного сыра.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 6 картофелин, 2 луковицы, 2 моркови, 200 г сливочного сыра (мягкого), соль, перец, специи. Курицу нарежьте кубиками, картофель — крупными дольками, лук — полукольцами, морковь натрите на терке. В горшочки слоями выложите лук, морковь, курицу и картофель, посолите, поперчите, добавьте специи. Секретный ингредиент — сверху положите по 2 столовые ложки сливочного сыра. Залейте водой на 2/3 объема и тушите в духовке 1–1,5 часа при 180°C.

Вкус этого блюда — это настоящая гармония: нежнейшая курица и картофель пропитываются сливочным сыром, который создает кремовую текстуру и обволакивает каждый кусочек. Лук и морковь дают сладковатые нотки, а специи добавляют пикантности. Сливочный сыр полностью растворяется, образуя нежный соус, который делает блюдо по-настоящему домашним и уютным.

