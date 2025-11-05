Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 20:28

Когда нужно быстро и вкусно приготовить ужин, спасает этот рецепт: котлеты «Праздничные» под шубой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда нужно быстро и вкусно приготовить ужин, спасает этот рецепт котлет «Праздничные» под шубой в духовке. Это любимое блюдо всей семьи. Несмотря на простоту, получаются потрясающими по вкусу и праздничными на вид.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 2 помидора, 150 г сыра, 3 ст. л. майонеза, соль и специи. Фарш посолите, поперчите, добавьте любимые специи и хорошо вымесите. Сформируйте котлеты и выложите в форму для запекания. Помидоры нарежьте тонкими кружочками и разложите поверх котлет. Сыр натрите на терке, смешайте с майонезом и равномерно распределите по помидорам. Запекайте 25–30 минут при 190 °C до золотистой сырной корочки.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сочные котлеты в сочетании с нежными помидорами и ароматной сырной корочкой создают идеальную композицию. Блюдо особенно хорошо с картофельным пюре или свежими овощами, а его приготовление не требует особых кулинарных навыков и занимает минимум времени.

Ранее стало известно, как приготовить гнезда из пюре с фаршем и грибами: альтернатива зразам и картофельной запеканке.

Читайте также
Блеск плитки без хлопот: 3 экспресс‑способа уборки ванной комнаты для ленивых хозяек
Общество
Блеск плитки без хлопот: 3 экспресс‑способа уборки ванной комнаты для ленивых хозяек
Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки
Эти котлетки с сюрпризом стали моим личным топом: готовлю двойную порцию — вкусные даже из холодильника
Общество
Эти котлетки с сюрпризом стали моим личным топом: готовлю двойную порцию — вкусные даже из холодильника
Печёночный паштет теперь не готовлю, нашла рецепт круче: «кекс» из печени в духовке — вкуснее и дешевле надоевших котлет
Общество
Печёночный паштет теперь не готовлю, нашла рецепт круче: «кекс» из печени в духовке — вкуснее и дешевле надоевших котлет
Котлеты с солнечной начинкой — яркое блюдо, которое покорило нашу семью: готовлю по этому рецепту
Общество
Котлеты с солнечной начинкой — яркое блюдо, которое покорило нашу семью: готовлю по этому рецепту
рецепты
котлеты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной
Путин заявил о попытках пошатнуть единство в России из-за рубежа
Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям
Захарова назвала задержанного в Эстонии Беседина жертвой «охоты на ведьм»
Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди
В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными
Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США
Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог
Песков рассказал о роли России в гонке вооружений
В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III
В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ
Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой
«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России
Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется
НАТО может усилить военное присутствие на востоке
В Госдуме объяснили агрессию НАТО в отношении Калининграда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.