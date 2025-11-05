Когда нужно быстро и вкусно приготовить ужин, спасает этот рецепт: котлеты «Праздничные» под шубой

Когда нужно быстро и вкусно приготовить ужин, спасает этот рецепт котлет «Праздничные» под шубой в духовке. Это любимое блюдо всей семьи. Несмотря на простоту, получаются потрясающими по вкусу и праздничными на вид.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 2 помидора, 150 г сыра, 3 ст. л. майонеза, соль и специи. Фарш посолите, поперчите, добавьте любимые специи и хорошо вымесите. Сформируйте котлеты и выложите в форму для запекания. Помидоры нарежьте тонкими кружочками и разложите поверх котлет. Сыр натрите на терке, смешайте с майонезом и равномерно распределите по помидорам. Запекайте 25–30 минут при 190 °C до золотистой сырной корочки.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сочные котлеты в сочетании с нежными помидорами и ароматной сырной корочкой создают идеальную композицию. Блюдо особенно хорошо с картофельным пюре или свежими овощами, а его приготовление не требует особых кулинарных навыков и занимает минимум времени.

