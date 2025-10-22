Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 20:46

Когда не знаю, что приготовить к пюре, делаю из него гнезда: вкуснятина с фаршем и грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда не знаю, что приготовить к пюре, делаю из него гнезда. Эта вкуснятина с фаршем и грибами станет прекрасной альтернативой привычным зразам или картофельной запеканке!

Рецепт: для пюре отварите 6 картофелин, разомните с 50 мл теплого молока и 1 яйцом. Для начинки обжарьте 300 г фарша с луком, добавьте соль и перец. Шампиньоны (200 г) нарежьте пластинами и обжарьте до золотистости. Форму для запекания смажьте маслом. Картофельную массу выложите в форму, формируя бортики, чтобы получились гнезда. В центр каждого гнезда положите мясную начинку, сверху разложите грибы. Запекайте 20 минут при 180 °C, затем посыпьте тертым сыром (100 г) и готовьте еще 5 минут.

Вкус этого блюда поражает гармонией: нежное картофельное пюре с хрустящей сырной корочкой идеально сочетается с сочным фаршем и ароматными грибами.

Ранее стало известно, как приготовить элементарный ужин из макарон и фарша: сложил в сковородку, закрыл на полчаса — и готово.

Дарья Иванова
Д. Иванова
