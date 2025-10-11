Сложила в сковородку и закрыла на полчаса: элементарный ужин из макарон и фарша

Гнезда — это элементарный вариант ужина из макарон и фарша, который готовится практически без вашего участия. Сложила все в сковородку и закрыла на полчаса! Останется только насладиться вкуснятиной.

Рецепт: на сковороде сделайте зажарку из 1 луковицы и 1 моркови. Поверх уложите 200 г сухих макарон-гнезд, в каждое из которых выложите шарик из фарша. Залейте 500 мл томатного сока или смеси воды с томатной пастой, добавьте специи по вкусу. Доведите до кипения, накройте крышкой и томите на медленном огне 30 минут. За 5 минут до готовности посыпьте 100 г тертого сыра.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежный фарш пропитывается томатным соусом, макароны становятся аль денте, а расплавленный сыр связывает все компоненты. Это блюдо идеально для занятых хозяек — просто сложите все ингредиенты в сковороду, и через полчаса вы получите сытный и ароматный ужин для всей семьи!

