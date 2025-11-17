Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 13:21

Появились кадры пожара в строящейся пятиэтажке в центре Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Сети появились кадры пожара, разгоревшегося в строящемся элитном доме в центре Москвы. Пламя охватило пятиэтажку жилого комплекса Le Dome в районе Соймоновского проезда рядом с Храмом Христа Спасителя. Цены на квартиры в ЖК стартуют от 67,3 млн рублей.

На кадрах видно, как густой столб черного дыма поднимается высоко в небо, ветер уносит его в сторону Храма Христа Спасителя. Строительный кран и ближайшие строения полностью окутало смогом.

Ранее стало известно, что пожар на Соймоновском проезде заблокировал работников на верхних этажах. По информации источников, пламя охватило строительные леса с первого по пятый этажи. Также горят стройматериалы внутри двора. По данным Госавтоинспекции Москвы, из-за возгорания в строящемся здании в центре столицы ограничено движение транспорта в Курсовом переулке.

До этого крупный пожар произошел на складе площадью около 800 квадратных метров в Мытищах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Возгорание произошло на объекте, где хранились горюче-смазочные материалы.

