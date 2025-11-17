Пожар в элитном районе Москвы заблокировал работников на верхних этажах

Пожар на элитной стройке в центре Москвы заблокировал работников на верхних этажах, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, пламя охватило строительные леса с первого по пятый этажи у здания в районе Соймоновского проезда рядом с Храмом Христа Спасителя — там строят жилой комплекс Le Dome.

Также горят стройматериалы внутри двора. В материале уточняется, что цены в ЖК на квартиры начинаются от 67,3 млн рублей.

По данным Госавтоинспекции Москвы, из-за возгорания в строящемся здании в центре столицы ограничено движение транспорта в Курсовом переулке. По данным ведомства, речь идет об участке от Соймоновского проезда до 2-го Обыденского переулка.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия, с целью отвода транспорта на соседние улицы, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры с пожаром в центре Москвы, жители столицы видят большой столб черного дыма. Уточнялось, что полыхают строительные леса в 3-м Обыденском переулке.