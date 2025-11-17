Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 12:44

Большой столб черного дыма появился над элитным районом Москвы

В центре Москвы вспыхнул пожар

В Сети появились кадры с пожаром в центре Москвы, жители столицы видят большой столб черного дыма. По предварительной информации, полыхают строительные леса в 3-м Обыденском переулке.

До этого крупный пожар произошел в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Красноярском крае мать с ребенком погибли при пожаре. Огонь охватил дом в селе Арейском Емельяновского района, при этом сообщение о возгорании поступило от соседей. Прибывшие на место экстренные службы потушили пламя и нашли в доме мертвую женщину с трехлетним сыном.

Также пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже многоквартирного дома в Нурлате Республики Татарстан, в результате погибла 35-летняя женщина. Ее дочерей в возрасте 12 и трех лет удалось спасти, сами девочки получили травмы. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

