Новая Третьяковка возобновила работу

Третьяковская галерея на Крымском Валу в Москве возобновила свою работу, говорится в Telegram-канале учреждения. В комментариях под публикацией пресс-служба написала, что центральный вход в здание музея открыт.

Центральный вход в здание открыт. <…> Выставка работает, — написала пресс-служба.

В музее отметили, что посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок из-за эвакуации или купили билеты на прерванные сеансы, могут сдать билеты в течение 14 дней. Им также предлагается возможность посетить экспозиции в любое удобное время по тем же билетам.

Ранее сообщалось, что из здания Новой Третьяковки эвакуировали всех посетителей. В холле здания собралось много людей. По предварительной информации, сработала сигнализация. Журналисты сообщали, что посетителей выводили прямо с выставок, а билеты им разрешили сдать.

До этого пожар вспыхнул в отеле «Radisson Blu Олимпийский» на Самарской улице в центре Москвы. В результате из здания эвакуировали 400 человек. Задымление произошло на третьем этаже.