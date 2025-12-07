Новую Третьяковку эвакуировали и закрыли

Из здания Новой Третьяковки эвакуировали людей, сообщает Telegram-канал «Москва 24». В холле здания собралось большое количество человек. По предварительной информации, сработала сигнализация.

Пока точно не известно, что именно стало причиной эвакуации. Как пишет канал, посетителей выводили прямо с выставок, а билеты им разрешили сдать. Они смогут посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней.

Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу будет сегодня закрыт до 18:00. О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции «Искусство ХХ века» мы проинформируем на сайте и в социальных сетях галереи, — говорится в сообщении учреждения.

