07 декабря 2025 в 15:40

Новую Третьяковку эвакуировали и закрыли

Новую Третьяковку закрыли до 18:00 после эвакуации посетителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Из здания Новой Третьяковки эвакуировали людей, сообщает Telegram-канал «Москва 24». В холле здания собралось большое количество человек. По предварительной информации, сработала сигнализация.

Пока точно не известно, что именно стало причиной эвакуации. Как пишет канал, посетителей выводили прямо с выставок, а билеты им разрешили сдать. Они смогут посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней.

Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу будет сегодня закрыт до 18:00. О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции «Искусство ХХ века» мы проинформируем на сайте и в социальных сетях галереи, — говорится в сообщении учреждения.

Ранее масштабная операция по эвакуации населения проводилась в таиландском городе Хатъяй в провинции Сонгкхла. Местные власти приняли такое решение из-за наводнения, во время которого уровень воды в городе увеличился с 1,5 до 3 метров. Спасательные работы осложняются нехваткой специалистов. По этой причине к операции присоединились армейские подразделения сухопутных войск и военно-морских сил страны.

Москва
