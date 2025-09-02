Ушел из жизни известный российский искусствовед и архитектор В возрасте 88 лет умер бывший директор Третьяковской галереи Валентин Родионов

Умер бывший директор Третьяковской галереи, архитектор и искусствовед Валентин Родионов, сообщила Российская академия художеств. Ему было 88 лет. Причины смерти не утоняются.

Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. 1 сентября 2025 года ушел из жизни академик Российской академии художеств Валентин Алексеевич Родионов (1937-2025), — сказано в сообщении.

Валентин Родионов окончил Московский архитектурный институт в 1960 году. В 1989 году он стал замминистром культуры РСФСР по капитальному строительству, где курировал реконструкцию зданий Третьяковской галереи. Возглавлял Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» с 1993 по 2009 год.

