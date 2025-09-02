Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:23

Ушел из жизни известный российский искусствовед и архитектор

В возрасте 88 лет умер бывший директор Третьяковской галереи Валентин Родионов

Валентин Родионов Валентин Родионов Фото: Виктор Великжанин/ИТАР-ТАСС

Умер бывший директор Третьяковской галереи, архитектор и искусствовед Валентин Родионов, сообщила Российская академия художеств. Ему было 88 лет. Причины смерти не утоняются.

Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. 1 сентября 2025 года ушел из жизни академик Российской академии художеств Валентин Алексеевич Родионов (1937-2025), — сказано в сообщении.

Валентин Родионов окончил Московский архитектурный институт в 1960 году. В 1989 году он стал замминистром культуры РСФСР по капитальному строительству, где курировал реконструкцию зданий Третьяковской галереи. Возглавлял Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» с 1993 по 2009 год.

Ранее музыкант Игорь Рощупкин сообщил о смерти пианиста, педагога и заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Левитана. Он скончался на 83-м году жизни. Рощупкин назвал Левитана человеком, который оказал большое влияние на его жизнь. По его словам, коллега всегда был предан музыке и не щадил себя ради других.

смерти
соболезнования
архитекторы
Третьяковская галерея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Юрист предложил необычное средство для снижения числа разводов
Раскормленная до 25 кг такса Дейзи борется с ожирением
Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.