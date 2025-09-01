День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:42

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ

Умер пианист и заслуженный деятель искусств РФ Евгений Левитан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умер советский и российский пианист, выдающийся музыкальный педагог и заслуженный деятель искусств РФ Евгений Левитан, сообщил на своей страннице «ВКонтакте» музыкант Игорь Рощупкин. Он поблагодарил судьбу за встречу с таким человеком. Левитану было 82 года.

Иногда в нашей жизни мы встречаем удивительных людей, которые никогда не становятся твоими учителями и наставниками на бумаге, но играют огромную роль в жизни. Таким для меня был и будет удивительный музыкант и человек — Евгений Александрович Левитан, — написал он.

По словам Рощупкина, его коллега всегда был предан своему делу и никогда не щадил себя ради других. Он отметил, что ему больно от осознания того, что их встреча больше никогда не состоится.

Ранее в Киеве на 91-м году жизни скончался советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев. Об этом сообщил украинский киновед Сергей Тримбач. Он не уточнил причину смерти. Среди выдающихся анимационных работ Сахалтуева «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».

