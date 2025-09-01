День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:14

Умер автор мультфильмов «Приключения Капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ»

В Киеве умер художник и постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев

Репродукция иллюстрации к детской книге Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» Репродукция иллюстрации к детской книге Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» Фото: Г. Туров/РИА Новости

В Киеве на 91-м году жизни умер советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) украинский киновед Сергей Тримбач. Причины он не раскрыл. Критик назвал художника необычайным талантом.

Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то, — написал Тримбач.

Сахалтуев родился в Улан-Уде 15 мая 1935 года, а с 1960-х работал в Киеве на студии «Киевнаучфильм», где вместе с режиссером Давидом Черкасским создавал мультфильмы. Среди его анимационных работ «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».

Также он оформил множество книг как художник. За свою карьеру получил звания заслуженного художника Украинской ССР (1988) и народного художника Украины (2008).

Ранее стало известно, что на 81-м году жизни скончался режиссер, художник и музыкант Игорь Калинаускас. Отмечается, что деятель искусств скончался после продолжительной болезни. Постановщика кремировали.

