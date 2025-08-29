День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:21

Умер режиссер и философ Игорь Калинаускас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 81-м году жизни скончался режиссер, художник и музыкант Игорь Калинаускас, говорится на его сайте. Отмечается, что деятель искусств скончался после продолжительной болезни.

Калинаускасом ушел из жизни еще 25 августа, прощание с ним состоялось 28 августа в Москве. Подчеркивается, что постановщика кремировали.

Калинаускас — театральный режиссер, выпускник Щукинского училища. С 1970 до 1984 он работал постановщиком в театрах Астрахани, Вильнюса и Минска. Он также известен как философ и психолог, работал с ликвидаторами аварии на АЭС Чернобыля и спортсменами сборной СССР по легкой атлетике. Калинаускас был почетным членом Российской академии художеств.

Ранее стало известно, что на 53-м году жизни в Рио-де-Жанейро умер бразильский актер Флавиу Бэк. Артист скончался в госпитале от бактериального целлюлита, вызванного диабетом. Бэк снялся в бразильском сериале «Война и мир» (2007), а также озвучивал персонажей в локализациях «Игры престолов» и «Эмили в Париже».

Также в ночь на 29 августа скончался выдающийся композитор Родион Щедрин. Ему было 92 года. Причины неизвестны.

режиссеры
смерти
Москва
психологи
