Стеблов рассказал, ждет ли поздравлений от Михалкова в юбилей

Народный артист России Евгений Стеблов, который сегодня, 8 декабря, отмечает 80-летие, в интервью NEWS.ru предположил, что близкий друг Никита Михалков поздравит по телефону. Сам Михалков праздновал такую же дату полтора месяца назад, 21 октября, напомнил собеседник.

Я Никиту в его дату поздравил по телефону, сказал добрые слова. И он меня поздравит по телефону, скорее всего. Раньше встречались на банкетах, а теперь нет, уже не тот возраст, — отметил актер.

Стеблов рассказал, что дружит с Михалковым с начала 1960-х годов. Поначалу они не ладили и один раз даже чуть не подрались, однако уже на следующий день помирились, став друзьями на десятилетия.

Никита начал говорить о народе. Я ему возьми да скажи: «А чего ты знаешь о народе, ты ж вырос в аквариуме?» Он привстал, и я понял, что может двинуть. Присутствовавший при разговоре актер Шавкат Газиев встал между ним и мною: «Ребята, успокойтесь!» На следующий день Никита говорит мне: «Давай дружить». С тех пор дружим, — поделился артист.

Ранее Стеблов заявил, что ему непонятен мотив отъезда певицы Аллы Пугачевой из России после начала СВО. Ведь ей на родине ничего не запрещали. Он добавил, что также не понимает, почему ранее на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

Кроме того, Стеблов сообщил, что лично общался с президентом России Владимиром Путиным, и тот показался «очень талантливым человеком». Артист затруднился назвать другого современного политика, кто мог бы сравниться с Путиным по масштабу личности.