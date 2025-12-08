ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 09:21

Стеблов рассказал, ждет ли поздравлений от Михалкова в юбилей

Евгений Стеблов ждет поздравления от Михалкова в юбилей

Евгений Стеблов Евгений Стеблов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народный артист России Евгений Стеблов, который сегодня, 8 декабря, отмечает 80-летие, в интервью NEWS.ru предположил, что близкий друг Никита Михалков поздравит по телефону. Сам Михалков праздновал такую же дату полтора месяца назад, 21 октября, напомнил собеседник.

Я Никиту в его дату поздравил по телефону, сказал добрые слова. И он меня поздравит по телефону, скорее всего. Раньше встречались на банкетах, а теперь нет, уже не тот возраст, — отметил актер.

Стеблов рассказал, что дружит с Михалковым с начала 1960-х годов. Поначалу они не ладили и один раз даже чуть не подрались, однако уже на следующий день помирились, став друзьями на десятилетия.

Никита начал говорить о народе. Я ему возьми да скажи: «А чего ты знаешь о народе, ты ж вырос в аквариуме?» Он привстал, и я понял, что может двинуть. Присутствовавший при разговоре актер Шавкат Газиев встал между ним и мною: «Ребята, успокойтесь!» На следующий день Никита говорит мне: «Давай дружить». С тех пор дружим, — поделился артист.

Ранее Стеблов заявил, что ему непонятен мотив отъезда певицы Аллы Пугачевой из России после начала СВО. Ведь ей на родине ничего не запрещали. Он добавил, что также не понимает, почему ранее на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

Кроме того, Стеблов сообщил, что лично общался с президентом России Владимиром Путиным, и тот показался «очень талантливым человеком». Артист затруднился назвать другого современного политика, кто мог бы сравниться с Путиным по масштабу личности.

Евгений Стеблов
Никита Михалков
советское кино
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
«Охота на Ермака»: Зеленского обвинили в травле экс-главы своего офиса
Сатанистов и язычников заметили в зоне СВО
Россиянам хотят позволить получить от страны 650 тысяч рублей
На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка
Наемников-латиноамериканцев уличили в попытке отсидеться в тылу
В Германии переименование улиц Ленина дошло до суда
Стеблов рассказал, ждет ли поздравлений от Михалкова в юбилей
Умер 106-летний ветеран Великой Отечественной войны
В Госдуме предложили ежегодную 13-ю зарплату для двух профессий
Запад инициировал важное заседание по Украине
У жены соратника Ермака нашли ультралюксовый бизнес в США
«Искажение воли истца»: Долина обвинила Лурье в неосмотрительности
Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба
«Заплатила очень дорого»: Кадыров об атаках Украины на гражданские объекты
Домрачева рассказала о своем бренде спортивной одежды
Стало известно о тайном свидетеле в деле миллиардера Сулейманова
В России резко подскочил спрос на видеокарты
Нарколог рассказал о странных деталях в поведении Зеленского
Появились кадры больницы Северо-Курильска после землетрясения
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.