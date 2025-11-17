В ГД раскрыли, как Россия может ответить на военные учения в Финляндии

В ГД раскрыли, как Россия может ответить на военные учения в Финляндии Депутат Чепа: Россия может разместить ракету «Орешник» у границы с Финляндией

В ответ на военные учения в Финляндии Россия может разместить у границы с этой страной ракету «Орешник» или другое оружие, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что РФ видит определенные угрозы в маневрах, которые проводят страны Альянса.

В связи с такими угрозами мы будем принимать соответствующие меры и размещать на границе свои силы — «Орешник» и прочее, — сказал Чепа.

Ранее Финляндия начала артиллерийские учения в 100 км от границы с Россией. В маневрах участвуют более 2000 военнослужащих, задействовано 500 единиц техники. В ходе учений отрабатывают применение артиллерии в условиях ранней зимы. Они проходят на полигоне Роваярви в Лапландии.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия приступила к серийному выпуску «Орешника». Он подчеркнул, что данный ракетный комплекс средней дальности уже поставлен на боевое дежурство в ВС РФ. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» на территории республики является ответом на действия европейских стран и не носит агрессивного характера.