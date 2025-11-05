Россия приступила к серийному выпуску ракетного комплекса средней дальности «Орешник», заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». Он добавил, что данная система уже поставлена на боевое дежурство в ВС РФ.

Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности «Орешник», — сказано в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал фейк об уничтоженном ВСУ «Орешнике». Он обратил внимание, что украинские СМИ часто врут о ходе специальной операции. Парламентарий подчеркнул, что Киеву помогают разрабатывать подобные слухи западные спецслужбы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской конференции по безопасности заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» является ответом на действия европейских стран и не носит агрессивного характера. Глава государства подчеркнул, что такое решение обусловлено ростом напряженности и актуальными угрозами в регионе.