В Госдуме ответили на фейки Киева об уничтоженном «Орешнике» Депутат Чепа: украинские СМИ часто врут о ходе СВО

Украинские СМИ часто врут о ходе специальной военной операции, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя фейк об уничтоженном ВСУ «Орешнике». В разговоре с LIFE.ru парламентарий подчеркнул, что Киеву помогают разрабатывать подобные слухи западные спецслужбы.

Система «Орешник» очень мощная, как и другие. Есть средства, о которых сказали и о которых не сказали. У нас есть другие разработки, которых нет на Западе, и Западу есть чего опасаться в случае дальнейшего развязывания этой эскалации, — уточнил парламентарий.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что передача США ракет Tomahawk ВСУ будет иметь тяжелейшие последствия для мира и существования человечества. По его словам, такое развитие событий способно спровоцировать кризис, сопоставимый по масштабам с Карибским.