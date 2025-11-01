Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:07

В Госдуме ответили на фейки Киева об уничтоженном «Орешнике»

Депутат Чепа: украинские СМИ часто врут о ходе СВО

Запуск крылатой ракеты Tomahawk Запуск крылатой ракеты Tomahawk Фото: Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Украинские СМИ часто врут о ходе специальной военной операции, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя фейк об уничтоженном ВСУ «Орешнике». В разговоре с LIFE.ru парламентарий подчеркнул, что Киеву помогают разрабатывать подобные слухи западные спецслужбы.

Система «Орешник» очень мощная, как и другие. Есть средства, о которых сказали и о которых не сказали. У нас есть другие разработки, которых нет на Западе, и Западу есть чего опасаться в случае дальнейшего развязывания этой эскалации, — уточнил парламентарий.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что передача США ракет Tomahawk ВСУ будет иметь тяжелейшие последствия для мира и существования человечества. По его словам, такое развитие событий способно спровоцировать кризис, сопоставимый по масштабам с Карибским.

Россия
Украина
США
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.