Заворотнюк, жизнь в США, поездки в Крым: куда пропала Екатерина Дубакина

Актриса Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему уезжала в США?

Чем известно о карьере и личной жизни Дубакиной

Екатерина Дубакина родилась 2 ноября 1989 года в Севастополе. Окончила отделение режиссуры в Российской академии театрального искусства.

Дубакина прославилась благодаря роли Маши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня». При этом она признавалась, что жалеет об участии в проекте.

«Я попала в сериал, когда мне было 14 лет, а в это время надо сидеть за партой, а не сталкиваться со взрослым миром. Это было тяжело, я не была готова к этому. Я не могу связывать этот период со своей профессиональной деятельностью, моя профессиональная деятельность началась уже после института. А что это было? Просто так получилось, что девочка-подросток снялась в кино. Хотела бы, чтобы это произошло? В сослагательном наклонении уже не умеет смысла говорить, но я бы предпочла, чтобы этого не было», — говорила Дубакина в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также она снималась в проектах «Одинокое небо», «ЖАRА», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Немного не в себе», «Светофор», «Тартюф», «Берега», «Красивая жизнь», «Метод», «Самогонщицы», «Провинциальный детектив», «Только по любви» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

В 2020 году артистка призналась, что состоит в браке с режиссером Евгением Семеновым. Детей у пары нет.

Екатерина Дубакина Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

В каких отношениях Дубакина была с Заворотнюк

Екатерина Дубакина снималась вместе с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». При этом она не созванивалась с коллегой в тот период, когда та боролась с болезнью.

«Еще когда мы тогда работали, то между нами была дистанция. У меня даже не было ее номера телефона», — отмечала актриса в интервью Светлане Баласанян.

По ее словам, Заворотнюк никогда не ощущала себя звездой.

«Поскольку она получила свой успех не сразу, то она знала ему цену. У нее была очень большая нагрузка, так как все снималось быстро, в ритме, практически без выходных. Но она понимала это все и была благодарна за эту возможность. Она никогда не считала, что Земля крутится вокруг нее, у нее никогда не было нерабочего настроения. Она аккумулировала все свое внимание на то, чтобы хорошо работать. А еще она была очень отзывчивой и никогда не ощущала себя звездой», — вспоминала Дубакина.

Почему Дубакина не ездит в Крым

Екатерина Дубакина родилась в Севастополе, но не жила там.

«Я родилась в Севастополе, но мама и папа жили в Москве. А бабушка с дедушкой были в Севастополе, но я не росла там. Я не сильно знаю город, знаю его с туристической точки зрения. Поэтому у меня нет ощущения ностальгии», — объясняла актриса.

Раньше Дубакина часто ездила в Крым, и из-за этого ей закрыли въезд на Украину. При этом она призналась, что не была там уже шесть лет, так как «пока у нее нет желания и возможности».

Почему Дубакина уезжала в США

Екатерина Дубакина утверждала, что никогда не задумывалась об эмиграции, несмотря на то, что многие ее коллеги покинули Россию в 2022 году — после начала спецоперации.

Екатерина Дубакина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Мыслей об эмиграции никогда не было, потому что я очень сильно принадлежу российской культуре. Я абсолютно русский человек, я человек этой страны, человек этой культуры и этого менталитета. А еще я очень театральный человек, а такого театрального ландшафта, как в России, нет нигде», — заявила она.

При этом на протяжении двух месяцев она жила в США, где обучалась актерскому мастерству.

«Некоторые мифы развеялись, когда я оказалась там. Я не понимала: а где весь блеск, одноэтажные дома? На деле все было гораздо проще, чем я себе представляла», — вспоминала Дубакина.

Чем сейчас занимается Дубакина

Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Женщины» и «Тайна старого шкафа».

В скором времени также выйдет сериал «Затмение» с участием актрисы.

Читайте также:

Работа курьером, роман с украинкой, бои за деньги: как живет Даня Милохин

Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская

Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко