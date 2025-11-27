Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская

Актриса Мария Добржинская в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она сейчас занимается, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Добржинская

Мария Добржинская родилась 1 июля 1984 года в Москве, окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В 2005 году была принята в труппу Театра на Таганке, где служит по сей день.

Актриса дебютировала на экране в 2003 году в сериале «Адвокат-1». Затем снималась в лентах «Адъютанты любви», «Дом кувырком», «Трое сверху — 2», «Зойкина любовь», «Метод Лавровой», «Нелюбимый», «До смерти красивая», «Елки-3», «Женить нельзя рассорить», «Склифосовский» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Добржинской

Мария Добржинская с 2017 года состоит в браке с актером Андреем Чернышовым, который старше ее на 11 лет. Артисты вместе играли в спектаклях «Сны идиотки» и «Любовь по понедельникам» и около 10 лет скрывали свои отношения.

«Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело», — делился артист.

Добржинская после оформления брака рассказала, что судьба словно вела ее к Чернышову.

«До сих пор я не рассказывала журналистам о своей жизни. И только сейчас впервые осознала, как много в ней было знаков, мистических совпадений. Судьба будто за ручку вела меня и в Щепкинское училище, и навстречу Андрею, и в „Содружество актеров Таганки“. Неслучайно в этом театре работают ученики Солнцевой и однокурсники Андрея», — отметила она.

В 2024 году супруги впервые стали родителями — у них родился сын Николай.

Андрей Чернышов с супругой актрисой Марией Добржинской Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правда ли, что Добржинская отказывалась выступать в Крыму

В 2017 году Мария Добржинская вместе с другими актерами не поехала на гастроли в Ялту и Севастополь, где должен был состояться показ спектакля «Любовь по понедельникам». В объявлении о замене артистов в Севастопольском центре культуры и искусств в качестве причины было указано, что актеры отказались участвовать в спектакле, боясь получить отказ на въезд на территорию Украины.

Однако Добржинская призвала не связывать с политической обстановкой свое решение не ехать на гастроли в Крым.

«Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами. Но наш спектакль — антреприза, и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет», — объяснила она.

Чем сейчас занимается Добржинская

Мария Добржинская после рождения сына в 2024 году ушла в декрет, однако спустя время вернулась к работе. На настоящий момент артистка гастролирует с антрепризами.

Фильмы с ней последний раз выходили в 2023 году. Сейчас Добржинская снимается в сериале «Неспящие в Сосновке», премьера которого запланирована на 2026 год.

Актриса не ведет социальные сети более двух лет. Проведение спецоперации она не комментировала.

