Критика КВН, скандал из-за СВО, кризис в браке: как живет Денис Косяков

Чем известен Косяков

Денис Косяков родился 1 мая 1984 года в Зеленограде. После окончания школы поступил во МХАТ, но его отчислили за опоздания.

«Я был просто дураком, чего уж там, раздолбаем. Поэтому отчислили меня абсолютно правильно, я бы и сам не стал терпеть такого студента», — говорил он.

Позднее Косяков окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Актер дебютировал на экране в 2005 году в сериале «Солдаты». Затем снимался в лентах «Клуб», «Безмолвный свидетель 2», «Любовь на районе», «Москва. Три вокзала», «Женщины против мужчин», «Одноклассницы», «Остров», «Бар МоскваЧики» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 40 работ.

Косяков принимал участие в КВН, шоу «Смех без правил» и «Убойная лига». Также он является сценаристом сериалов «Остров», «Ивановы-Ивановы», «Зайцев +1» и других.

Что известно о личной жизни Косякова

Денис Косяков в 2011 году женился на Елене Фитилевой, с которой познакомился в студенческие годы. В браке родились двое сыновей Денис и Дмитрий. Актер признавался, что мечтает о большой семье и хочет минимум троих детей. Кроме того, он не против усыновить ребенка из детского дома.

В 2023 году Косяков сообщил о разводе с супругой. По его словам, они с женой пережили два кризиса в браке, а с третьим не справились.

«Ровно эти кризисы: семь лет, 14 лет и вот на третий раз, видимо, мы с этим кризисом не справились. Обидно… Человек начал меняться и изменился настолько, что, видимо, мы уже не сможем быть вместе. Она как раз и устала от всего этого и хотела пожить для себя. А меня устраивало то, как есть. Мне нравилось, что я не занимаюсь бытом, он организован. Вот типичная мужская ошибка», — пояснил он в YouTube-шоу «О чем (НЕ) говорят женщины».

Неизвестно, оформила ли пара развод. В ноябре Косяков публиковал в соцсетях совместные фото с отдыха в Таиланде, на которых запечатлен вместе с детьми и супругой.

Что за скандал с Косяковым из-за СВО

По данным СМИ, Денис Косяков после начала спецоперации опубликовал в соцсетях пост, где сообщил, что «Apple Pay ему важнее тех, кто орет про восемь лет». Однако в марте 2022 года артист опроверг эту информацию.

«Всем, кто продолжает мне слать проклятия, угомонитесь уже, я никогда не сравнивал Донбасс и айфон, это наглая ложь. Я догадываюсь, кто ее запустил, но об этом позже», — написал он в социальных сетях.

За что Косяков критиковал КВН

Денис Косяков, комментируя финал Высшей лиги КВН — 2023, раскритиковал телеигру за отсутствие новых команд.

«Из года в год одно и то же, не хочу больше, нужна свежая кровь в КВН. Давайте новые команды, молодые, новые, смешные команды, которые делают то, что у них хорошо получается, и не делают то, что получается плохо», — заявил он на своем YouTube-канале.

Также Косяков был недоволен народным артистом РФ Александром Олешко в роли ведущего фестиваля «Голосящий КиВиН».

«Ну что сказать? Хуже ведущего у КВН еще не было, конечно. Я не понимаю, почему при живом [шоумене] Мите Хрусталеве, который сидит в жюри, выпускают на сцену вот это безобразие, провинциальное ДК, позорище», — сказал артист.

Чем сейчас занимается Косяков

Денис Косяков в 41 год продолжает творческую деятельность.

Он работает телеведущим, гастролирует со спектаклями и снимается в кино. В 2025 году с ним состоялась премьера фильма «Спасатель».

