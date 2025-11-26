Съемки на Украине, пост о войне, отсутствие детей: как живет Коняшкина

Актриса Марина Коняшкина активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об Украине и спецоперации?

Чем известна Коняшкина

Марина Коняшкина родилась 7 июля 1985 года в Минске. Окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

Коняшкина снималась в картинах «Искушение», «Барвиха», «Все ради тебя», «Александра», «Карина Красная», «Ловушка», «Питер — Москва», «Когда закончится февраль», «Союз спасения. Время гнева», «Чебурашка» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Коняшкиной

Марина Коняшкина не замужем. Детей у 40-летней артистки тоже нет.

При этом в интервью журналисту Светлане Баласанян она признавалась, что состоит в отношениях. Однако имя избранника не раскрыла.

«У меня все хорошо. Отношения официально не оформлены, может, оформим, посмотрим. Я как за каменной стеной. О своей личной жизни и изменениях в ней я могу поговорить только с тем, с кем у меня происходят эти изменения. Да и к тому же я уважаю личное пространство другого человека, не все мужья и мужчины хотят мелькать и быть известными», — раскрыла она.

Что Коняшкина говорила об Украине

Марина Коняшкина снялась в большом количестве украинских проектов. Однако после работы в сериале «Завтрак в постель», съемки которого проходили в Ялте, ей запретили въезд на Украину.

«Сейчас мне въезд туда закрыт. Я снималась в Крыму. Это был проект „Завтрак в постель“. Съемки проходили в Ялте. А до этой ситуации я очень плотно работала на Украине, может, им нравились мои белорусские корни, не знаю. Но начала я там сниматься давно, еще до всех конфликтов, с 2008 года. Последний проект мы снимали в Черновцах, это Западная Украина», — объясняла Коняшкина.

Актеры Максим Матвеев (Август Снодграс), Марина Коняшкина (Эмили), Ксения Теплова (Арабелла) и Михаил Трухин (Сэм Уэллер) (слева направо) в сцене из комедии «Пиквикский клуб» по мотивам романа Чарльза Диккенса в постановке Евгения Писарева в МХТ имени Чехова

Актриса отметила, что сейчас запрет на въезд на Украину «действует как никогда», но она надеется, что однажды вновь сможет сниматься там. По ее словам, она никогда не чувствовала со стороны украинцев негатива по отношению к себе.

«Я работала в том числе и на Западной Украине и никогда не чувствовала к себе предвзятого отношения. Мне кажется, всегда все зависит от человека и от его поведения», — вспоминала она в интервью Светлане Баласанян.

Что Коняшкина говорила о спецоперации

В 2022 году, после начала спецоперации, Марина Коняшкина заявила в соцсетях, что она «против любой войны в мире», однако не обозначила свою позицию по спецоперации.

«Самопровозглашенные судьи требуют всех высказывать свою позицию, ибо если ты не пишешь или хотя бы не приклеиваешь к своей аватарке тот или иной флаг, то ты автоматически, опять какими-то мнимыми судьями, зачисляешься в определенный лагерь. Или я что-то упустила? Для меня как раз это довольно дико: сидя в теплом доме, из кровати писать в соцсети, что я против войны. Я себя спрашиваю каждое утро: что я могу сделать сегодня для достижения своей позиции „я против любой войны во всем мире“? И как я могу помочь тем, кто в ней оказался? Куда перевести средства, отвезти лекарства и т. д. И неужели мне надо это выставлять, чтобы показать, что я „правильная“? Мне как-то это совестно. Я ведь делаю это не ради того, чтобы про меня что-то думали или чтобы мне „не прилетело“», — написала актриса.

Спустя время в интервью Светлане Баласанян она объяснила, что опубликовала пост об СВО, так как многие требовали от нее высказаться.

«Это было самое начало, тогда от меня все что-то требовали: близкий круг, знакомые. Также было с коронавирусом, когда все спорили о том, нужно ли носить маску, и могли друг друга убить в очереди. А мои слова о провозглашенных судьях… Как правило, оказалось потом, что те, кто „топил“ за одну сторону, у них просто не получилось на другой стороне, в другой стране. Поймите: я за честность перед собой. И действительно — а судьи кто? Зачем мне высказываться? Я могу что-то поменять? Или высказываться, чтобы меня просто кто-то записал в „свой лагерь“? Что за бред? Давайте просто делать, что можем», — отметила Коняшкина.

Чем сейчас занимается Коняшкина

Марина Коняшкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Неугомонный дух» и «Любовь как магнит».

В 2025 году вышел мини-сериал «Закон случайных совпадений» с Коняшкиной. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Чебурашка-2», «Извозчик» и «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» с ее участием.

