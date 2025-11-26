Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина

Актриса Алина Ланина активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Ланина

Алина Ланина (настоящая фамилия — Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области. Окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института.

Она снималась в проектах «Зайцев + 1», «Склифосовский», «СашаТаня», «Сильнее судьбы», «Принц Сибири», «Защитники», «Серебряный бор», «Отчий берег», «На Париж», «Формула преступления», «Любовники», «Вероника», «Овчарка» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 50 работ.

Что известно о личной жизни Ланиной

Алина Ланина не разглашает имя своего возлюбленного. Известно, что избранник старше актрисы на 12 лет и тоже работает в сфере кинематографа.

Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду. При этом их отношения не узаконены официально.

«Я никогда не была официально замужем. Даже за Сильвестром. Отец у детей один, он не женат, и он лучший папа на земле. Я замуж не хочу», — сообщила Ланина в соцсетях.

Артистка в интервью журналисту Светлане Баласанян также признавалась, что когда в их отношениях наступает кризис, то ее избранник отправляется жить в свою квартиру.

«Когда совсем все плохо и я начинаю придираться к нему, а он ко мне, то он идет пожить в свою квартиру. Мне кажется, пары, которые давно вместе, часто прибегают к подобному: нужно увеличить расстояние между друг другом, чтобы успокоить нервы», — объясняла она.

Вместе с детьми и возлюбленным Ланина живет в доме, который купила сама.

«Я купила дом сама, это было мое желание — иметь дом. И этот путь начался еще до появления мужчины в моей жизни», — рассказывала актриса.

Алина Ланина Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Что Ланина говорила о спецоперации

В день начала спецоперации Алина Ланина вместе с сыном и няней была в Киеве. Она вспоминала, что свой день рождения, 3 марта, встречала в бомбоубежище, и к ней пришло важное осознание.

«Я поняла: самое важное, как оказалось, — это не сколько любили меня, а сколько любила я. Причем понятие „любовь“ в его самом широком смысле: к родителям, к детям, к еде, к природе. Естественно, оказавшись лицом перед смертью, ты теряешь интерес ко всему материальному, но я думала, что становится важно, сколько людей тебя любит. А оказалось, что это не имеет значения. Перед глазами пролетали абсолютно неожиданные вещи. Я думала: как хорошо, что я влюбилась в того парня, как хорошо, что я видела горы, как хорошо, что я испытала материнскую любовь. Но я вообще не вспомнила, как люди мне аплодировали или как кто-то за мной красиво ухаживал», — призналась актриса в интервью Светлане Баласанян.

Также Ланина отметила, что в тот момент впервые испытала страх, «когда прямо трясет». Уехать из Киева Ланиной удалось спустя несколько дней.

«Путь между горячими точками мы прошли с незнакомыми украинцами, которые абсолютно безвозмездно приехали за нами из Винницы в Киев, довезли до границы с Молдавией и уехали. Потом мы оказались в Дубае. Интересное наблюдение за собой — я не пролила ни одной слезинки, пока мы были на Украине, а после прорыдалась в море», — вспоминала она.

При этом Ланина не высказывала свое мнение об СВО.

«Я внесена в черные списки на Украине, потому что я не осудила спецоперацию, но я намеренно не высказываюсь на эту тему. Я не высказываюсь, потому что во время нахождения в Киеве осознала еще одну важную вещь: словом можно убить. Мы каждый день наблюдали перестрелки на улицах, когда люди, которым выдали оружие, стреляли непонятно в кого и непонятно за что. Это были люди, начитавшиеся разных постов в соцсетях. Причем некоторые люди писали посты с добрыми намерениями, но те, другие, находившиеся в бреду, не так их понимали и хотели справедливости. Поэтому надо думать о том, какие последствия сказанное тобой слово может повлечь для других. Так что я не высказываюсь, поскольку вижу: от этого только отрицательные последствия», — добавила артистка.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Ланина

Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Номер 13», «Боинг-Боинг», «Слишком женатый таксист», «Третий — лишний?» и «Телохранительница».

В 2025 году вышла картина «Тимур и его команда» с участием Ланина. Также в скором времени можно будет увидеть комедию «Большой человек» с участием актрисы.

Читайте также:

Книга к юбилею, усталость от города, слова об эмиграции: как живет Аверин

Крым, проблемы со здоровьем, тайный брак: куда пропал актер Петр Красилов

США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак