Ссора с Лифановым, уход из «СашиТани», дети: куда пропал Алексей Климушкин

Актер Алексей Климушкин в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Чем он сейчас занимается, почему ушел из сериала «СашаТаня»?

Чем известен Климушкин

Алексей Климушкин родился 2 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

В 1990-е годы он под псевдонимом Аркадий Арнаутский работал диджеем на «Радио Модерн». Затем перешел на радио «Ностальжи». Также вместе с хореографом Егором Дружининым он руководил театрально-танцевальным коллективом ресторана «Валхалл» в Санкт-Петербурге.

С 2002 по 2005 год Климушкин работал режиссером-постановщиком на канале ТНТ. Он создал проекты «Окна», «Бремя денег» и «Дом».

Популярность ему принесла роль олигарха Сильвестра Андреевича Сергеева в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня». Также Климушкин снимался в картинах «Черный ворон», «Нож в облаках», «Спецназ-3», «Улицы разбитых фонарей — 9», «Юрочка» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Климушкина

Алексей Климушкин женат, у него есть двое детей.

«Один сын учится на архитектора, получает второе высшее образование. Другой решил освоить профессию оператора. Сначала, когда они не могли определиться, чем хотят заниматься, я их заставил просто получить образование, чтобы они знали, кто такой Цезарь, кто такая Клеопатра и дальше. После этого они стали искать что-то для души. Насколько могу, пытаюсь им помочь, но не связями, а финансово, оплачивая их обучение», — рассказывал он изданию StarHit в 2017 году.

Другие подробности личной жизни артист не раскрывает.

Алексей Климушкин в шоу «Удивительная свадьба» Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Почему Климушкин поссорился с Нагиевым и Лифановым

На первом курсе Алексей Климушкин познакомился с актерами Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым. Тогда они решили организовать трио «Красная шапочка» и вместе придумывали номера для капустников и скетч-шоу, а также получали главные роли в спектаклях.

В 2001 году артисты поставили спектакль «Кыся» по роману Владимира Кунина, где играли главные роли. В 2007 году Климушкина позвали сниматься в сериал «Универ», и его популярность стала набирать обороты.

«Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в „Кысе“ нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали», — вспоминал он.

Актер также признался, что на протяжении нескольких лет в Прощеное воскресенье отправлял бывшим друзьям сообщения, желая помириться, однако ответов не получал.

Что Климушкин говорил о российской армии, как относится к СВО

В 2021 году Алексей Климушкин в беседе с газетой «Жизнь» затронул тему дедовщины в российской армии. По мнению артиста, ее можно искоренить.

«Тому есть примеры. Армии Израиля и Швейцарии боеспособные, и там дедовщина сведена максимально на нет, хотя уроды встречаются везде. Когда я служил во флоте, дедовщина была в махровом виде. Помню, у нас был мальчик из Новосибирска. Как его призвали во флот, я не понимаю, потому что его лобная часть шевелилась туда-сюда, у него там пластина была. С психикой тоже были проблемы. И над ним издевались. И вот он, отслужив полтора года, начал издеваться сам. Для меня это было запредельно! Как же так? Я тоже не святой, и один раз мне пришлось отвесить ему пенделя! Еще вспоминается случай до армии. Помню, мы ночью отмечали окончание школы около Нарвских ворот. Естественно, выпивали, но никоим образом не были агрессивны. Когда мы собрались ехать домой, на нас с моим другом напали три здоровых пьяных мента и начали нас колошматить. В какой-то момент у меня произошла отключка, и я начал им очень хорошо отвечать. Когда я дал в бубен одному менту, он утерся кровью и сказал: „Правильный пацан, таких, как мы, так и надо“», — считает он.

Тему спецоперации Климушкин не комментировал.

Андрей Гайдулян (слева) и Алексей Климушкин во время премьеры фильма «С 8 Марта, мужчины!» в кинотеатре «Октябрь» в Москве Фото: Кирилл Каллиников /РИА Новости

Чем сейчас занимается Климушкин

В 2023 году Алексей Климушкин ушел из сериала «СашаТаня». Решение было принято по личным причинам, подробности неизвестны.

Актриса Алина Ланина, которая играла в ленте роль его супруги Евы, рассказала, что это было решение продюсеров.

«Официальная версия: это было решение продюсеров. А по какой именно причине — причин может быть много. В 2022 году вообще много актеров отказались работать в России, кто-то переживал за происходящее со знаком плюс, а кто-то — со знаком минус. Скорее всего, у Алексея были еще какие-то личные недопонимания с продюсером. То есть там был какой-то комплекс обстоятельств, но, повторюсь, официальная причина — это было решение продюсеров. Связано ли с это с их личными взаимоотношениями или с 2022 годом — меня как просто коллегу по цеху лично никто не посвящал», — сообщила она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Ланина также уточнила, что в сезоне, который был написан на 2022 год, «Климушкина очень резко выписали». При этом есть вероятность, что он еще вернется в сериал.

«Нам просто объявили, что в сезоне, который был написан на 2022 год, его очень резко выписали, хотя там были с ним серии. Но в какой-то момент было принято решение, что этих серий не будет. При этом каждый новый сезон оставляет эту ниточку, что он может вернуться», — добавила она.

Поклонники в соцсетях связали уход Климушкина из «СашиТани» с тем, что он решил сосредоточиться на новых проектах. Однако пока о его дальнейших творческих планах информации нет.

