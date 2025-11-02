Измены женам, призыв с Украины, отсутствие ролей: как живет Евгений Дятлов

Заслуженный артист России Евгений Дятлов обрел популярность благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Дятлов

Евгений Дятлов родился 2 марта 1963 года в Хабаровске. В раннем возрасте с семьей переехал на Украину, где прошли его детство и юность. После службы в армии уехал в Санкт-Петербург, окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Актер дебютировал на экране в 1996 году в мелодраме «Поживем — увидим». Широкая популярность пришла к нему после выхода сериала «Улицы разбитых фонарей», где он на протяжении семи лет играл капитана милиции Николая Дымова. На настоящий момент в фильмографии Дятлова более 100 работ, включая ленты «Батальон», «Тобол», «Шерлок в России», «Подражатель», «Волчий берег» и другие.

Что известно о личной жизни Дятлова

Первый раз Евгений Дятлов женился на актрисе Дарье Юргенс, в 1991 году у них родился сын Егор, однако вскоре этот брак распался. Наследник актера носит фамилию своего деда Лесников.

Второй женой артиста стала Екатерина Дятлова. В этом союзе родился сын Федор, но позднее супруги развелись. Актер признавался, что в первом и втором браке изменял женам.

«В том, что сказал об этом Даше, жалею. Я ведь после этого пришел к священнику: объяснил ситуацию, что жене признался в измене. Батюшка сказал, что зря я это сделал и так нельзя поступать. Надо было прийти к нему и исповедаться. Говорит: „Тебе стало легче, а тому человеку нет“. Поэтому после Даши больше этого не делал. Второй жене Катерине об измене не сообщал, но все вскрылось без меня», — рассказал он.

Третий брак актер заключил с актрисой Юлией Джербиновой. В 2007 году у них родилась дочь Юлия благодаря процедуре ЭКО. В январе 2023 года стало известно о разводе пары. По словам Дятлова, среди всех своих детей он поддерживает общение только со старшим сыном.

Евгений Дятлов с супругой Юлией Джербиновой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о политической позиции Дятлова

Свою позицию насчет событий на Украине Евгений Дятлов обозначил в 2014 году. Актер напомнил, что много лет жил в Днепропетровской области, и заявил, что не хочет быть «заложником геополитических игр».

«Я ни в одном, ни в другом лагере. Не хочу быть заложником больших геополитических игр. Страдают совершенно неповинные люди. Но все эти политические вопросы и переделы не имеют отношения к жизни обычного человека. Я ведь даже призывался с Украины! Все мои сослуживцы, мои однополчане — украинцы. Нас всех разыгрывают втемную, и я к этому не хочу иметь отношения», — заявил он.

Артист никогда не избегал поездок в Крым. В частности, он снимался на полуострове для сериала «Золото». Тему спецоперации Дятлов ни разу не комментировал.

Чем сейчас занимается Дятлов

Евгений Дятлов в 62 года продолжает творческую деятельность. Он гастролирует по России с личным концертом и романсами, выступает в московских клубах, задействован в театральных постановках.

В кино артист на настоящий момент не снимается, выход новых фильмов с его ролями не ожидается.

Сегодня, 2 ноября, состоялся показ телеконцерта «Романтика романса» на канале «Россия», в котором Дятлов принял участие.

