Новое шоу, измены мужей, ссора Порывай и Тарзана: как живет Наташа Королева

Заслуженная артистка России Наташа Королева активно гастролирует по стране с концертами. Что известно о ее карьере, личной жизни и об отношениях в семье?

Чем известна Королева

Наташа Королева (настоящая фамилия — Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве в семье заслуженной артистки Украины Людмилы Порывай и хормейстера академического хора Владимира Порывая.

В 1989 году она переехала в Москву и прошла прослушивание у композитора и своего будущего мужа, народного артиста РФ Игоря Николаева. Под его руководством она записала песни «Желтые тюльпаны», «Почему умирает любовь?», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и «Дельфин и русалка», которые принесли ей популярность.

Также на счету Королевой участие в телепроектах «Танцы со звездами», «Две звезды» и более 20 работ в кино. Она снималась в лентах «Женское счастье», «Сыщики», «Трое сверху», «Золотая рыбка», «Женщины на грани» и других.

Певица Наташа Королева выступает на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Королевой

Наташа Королева с 1992 по 2001 год состояла в браке с Игорем Николаевым. По словам артистки, причиной развода стала измена супруга.

«Первый мой опыт замужества закончился тем, что моего мужа увели. Но я не чувствовала, что та женщина может это сделать. Почему? Во-первых, как говорят, жена обо всем узнает последней. Во-вторых, узнав за 12 лет вкусовые предпочтения Игоря, в том числе и женские стереотипы, которые вызывают в нем определенную симпатию, я понимала, что этот человек не может быть моей соперницей», — говорила она.

В 2003 году Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко, также известного как Тарзан. У пары есть сын Архип Глушко-Порывай. В 2020 году супруг артистки записал видеообращение в соцсетях, в котором признался в измене.

«Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой», — сказал он.

В тот период Королева встала на защиту супруга и не стала разводиться с ним.

В 2021 году в шоу «Секрет на миллион» певица рассказала, что у нее есть внебрачная дочь. Она объяснила, что подарила яйцеклетку другу из Киева, который переехал в США. Девочка родилась в 2019 году, ее выносила суррогатная мать.

Что за скандал произошел в семье Королевой на фоне СВО

Людмила Порывай в августе 2022 года посетила концерт украинской певицы Ирины Билык в США, накинув на плечи украинский флаг. После выступления мама певицы поднялась на сцену и выкрикивала националистические лозунги. Затем она публично оскорбила Тарзана, который в первые дни спецоперации поддержал действия властей РФ.

Когда мать Наташи Королевой поднялась на сцену, Билык спросила по-украински: «Моя дорогая, ваш зять оказался говном?» Теща Тарзана не стала заступаться за него, в ответ улыбнулась и кивнула головой.

Певица Наташа Королева и ее муж, актер Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Королева ссору Порывай и Тарзана не комментировала, позднее, в августе 2023 года, певица рассказала, что сейчас в их семье царят согласие и покой.

«У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях», — объяснила она.

Королева не делала публичных заявлений насчет спецоперации. С 2016 года ей запрещен въезд на территорию Украины.

Чем сейчас занимается Королева

Наташа Королева в 52 года продолжает творческую деятельность. Она гастролирует с концертами, также в 2025 году исполнительница снялась в фильме «Один хороший день».

В сентябре на телеканале НТВ стартовал новый сезон шоу «ВИА Суперстар!», где Королева снимается в качестве ведущей.

