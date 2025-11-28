День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:24

Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой

Наташа Королева Наташа Королева Фото: Fachrul Reza/XinHua/Global Look Press
Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры с выхода на светское мероприятие вместе с невесткой Мелиссой Глушко. У девушки нет нескольких зубов из-за травмы, полученной в детстве, сейчас в ее ситуации разбираются врачи.

Мелисса, жги, — написала Королева.

Сын Королевой Архип встретил свою избранницу в стриптиз-клубе, где девушка работала танцовщицей. Как пояснила певица, в тот период ее сын переживал тяжелые времена из-за неудачных отношений и пытался «залить тоску».

Ранее отец Архипа — артист Сергей Глушко — рассказал, что сын совершил ошибку при вступлении в брак с экс-танцовщицей, потому что не держал личную жизнь в секрете. Глушко уточнил, что у молодого человека еще есть время, чтобы извлечь уроки из своего промаха.

До этого стало известно, что Королева считает причиной развода с Игорем Николаевым его измену. По ее словам, бывшего мужа увела женщина, в которой она не видела конкурентку. По слухам, речь шла о концертном директоре Николаева Анжеле Кулаковской.

Наташа Королева
шоу-бизнес
семьи
знаменитости
