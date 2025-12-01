День матери
01 декабря 2025 в 13:52

«Обижаться на жизнь»: Николаев о болезненном расставании с Королевой

Николаев признался, что не держит обиды на Королеву

Игорь Николаев
Композитор Игорь Николаев в интервью для YouTube-канала ведущей Лауры Джугелии рассказал, что не испытывает обиды в отношении бывшей супруги Наташи Королевой. Музыкант пояснил, что спокойно отнесся к их расставанию.

Я не был обижен, но так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Так устроена жизнь. Просто у нее открылась чуть пораньше новая дверь, чем у меня, — подчеркнул Николаев.

Музыкант также признался, что не стал отбирать у певицы права на свои песни. Николаев пояснил, что не хотел лишать Королеву репертуара и уничтожать ее как профессионала.

Ранее композитор заявил, что не держит зла на певицу Аллу Пугачеву. Отмечается, что перед этим Примадонна заявила, что Николаеву якобы запретили упоминать ее имя. Музыкант отметил, что никаких указаний по поводу Пугачевой он не получал. Композитор обвинил Пугачеву в необоснованных выводах, которые она сделала не разобравшись в ситуации. Николаев также отметил, что певица могла бы связаться с ним лично для разрешения конфликта.

