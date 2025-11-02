Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский

Заслуженный артист России Сергей Барковский прославился благодаря съемкам в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Беглец». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Барковский

Сергей Барковский родился 14 декабря 1963 года в Алма-Ате. В возрасте трех лет переехал с семьей на Украину, где прошло его детство, затем обосновался в Санкт-Петербурге.

«Я родился в Алма-Ате, но вскоре семья переехала на Украину, в Николаев. Там я и вырос. Раньше это все была одна страна. А теперь — границы, границы… Мама украинка, отец белорус, я родился в Казахстане, но считаю себя русским», — рассказывал он.

Барковский окончил петербургский Институт философии, затем отучился в мастерской профессора М. В. Сулимова в ЛГИТМиКе, откуда вышел с двумя дипломами — по специальностям «режиссура» и «актерское мастерство».

«Для меня важно было познать науку наук. Поступил на кафедру научного коммунизма, так как парнем был активным, да еще и комсоргом школы. Но в коммунистические идеалы я верил недолго. Старшие ребята уже ко второму курсу меня перековали. На третьем курсе увлекся театром. А ближе к пятому понял, что театр для меня — все», — делился актер.

Сергей Барковский Фото: Boris Kremer/Global Look Press

Барковский дебютировал в кино в 1992 году в российско-французском детективе «Ключ». Широкую популярность ему принесла роль Либмана в сериале «Бандитский Петербург». Также он снимался в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Беглец», «Неравный брак», «Битва за Севастополь», «Дневник доктора Зайцевой», «Домашний арест» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 180 работ.

Что известно о личной жизни Барковского

Сергей Барковский много лет состоит в браке. Его супруга Ника — актриса театра. У пары есть сын Никодим. Он окончил медицинский университет во Франции, где остался жить и работать.

«Мой сын живет во Франции. Уехал туда в 14 лет со своей мамой. В этом возрасте ему было легче адаптироваться к новой жизни и в то же время не забыть корни. Он иногда приезжает в Петербург», — сообщил артист.

Чем сейчас занимается Барковский

Сергей Барковский в 61 год продолжает творческую деятельность. Он состоит в труппе Молодежного театра на Фонтанке, а также участвует в антрепризах.

«В антрепризе сложнее, но и интереснее. В том числе и материально. В государственных театрах платят оскорбительно мало», — отмечал ранее актер.

Сергей Барковский Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Он также активно продолжает сниматься в кино. В 2025 году с Барковским вышли ленты «Авиатор», «Государь» и «Павел. Первый и последний». Также артист снимается в проектах «Огниво против Волшебной скважины», «Свинцовые небеса», «Ушедшие в метель» и других.

Барковский проживает в Санкт-Петербурге. Свое мнение о проведении спецоперации не озвучивал.

