Мелкий дождь и тепло до +5? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

В течение следующей недели среднесуточная температура воздуха продолжит соответствовать середине ноября, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 7 декабря, ждать ли мелких дождей и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Татьяны Поздняковой, первая пятидневка зимы в российской столице начнется осенней погодой.

«На фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет уверенно колебаться около ноля градусов. Средняя суточная температура воздуха продолжит соответствовать середине ноября», — отметила синоптик.

По данным метеорологических сервисов, в понедельник, 1 декабря, ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +4 градусов, а ночью температура составит +1 градус. Ветер будет юго-восточным слабым, а атмосферное давление — около 755 мм ртутного столба. Во вторник, 2 декабря, сохранится облачная погода. Столбики термометров покажут +2 градуса днем и +1 градус ночью. Среда, 3 декабря, не принесет существенных изменений. Днем около +2 градусов, ночью до +1 градуса. Ветер останется слабым юго-восточным.

В четверг, 4 декабря, возрастет вероятность осадков — прогнозируется дождь. Температурный режим сохранится — до +2 градусов днем и +1 градус ночью. Пятница, 5 декабря, также ожидается дождливой. Днем и ночью будет около +2 градусов. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

К субботе, 6 декабря, начнется постепенное похолодание. Дневная температура опустится до 0 градусов, а ночная — до −1 градуса. Погода будет пасмурной с осадками, ветер усилится до 4 м/с. Завершится неделя в воскресенье, 7 декабря, прохладной и облачной погодой. Днем термометры покажут +1 градус, а ночью воздух остынет до −1 градуса. Ветер будет юго-западным умеренной силы.

Таким образом, в Москве на следующей неделе прогнозируются мелкие дожди, но тепла до +5 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

Первая неделя декабря 2025 года в Санкт-Петербурге будет характерной для начала зимы — относительно теплой, очень влажной и пасмурной.

Понедельник, 1 декабря, встретит горожан пасмурной погодой с осадками. Дневная температура составит около +4 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +1 градуса. Атмосферное давление будет около 763 мм ртутного столба, а ветер юго-западный слабый. Во вторник, 2 декабря, погода останется облачной, но без существенных осадков. Днем температура ожидается на уровне +3 градусов, ночью — около +2 градусов. Ветер сохранится юго-западный слабый. В среду, 3 декабря, небо вновь будет скрыто за облаками. Максимальная температура днем составит +2 градуса, минимальная ночью — 0 градусов. Ветер южный слабый. В четверг, 4 декабря, синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью температура будет также около +1 градуса. Ветер ожидается южный очень слабый. Пятница, 5 декабря, не принесет изменений — день вновь будет дождливым. Температурный режим сохранится. Ветер усилится, став юго-западным умеренным.

Суббота, 6 декабря, продолжит сырую и пасмурную погоду с осадками. Дневная и ночная температура будут держаться на уровне +2 градуса. Ветер будет юго-западным умеренной силы. Воскресенье, 7 декабря, завершит неделю дождем. Днем термометры покажут +2 градуса, ночью — около +1 градуса. Ветер ожидается южный умеренный.

