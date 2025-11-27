Погода в Москве в пятницу, 28 ноября: ждать ли ливней и резкого похолодания

В Москве и Московской области завтра, 28 ноября, прогнозируются дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге в пятницу?

Какая погода будет в Москве 28 ноября

В Москве завтра, 28 ноября, в дневное время столбики термометров поднимутся только до +5 градусов.

«28 ноября будет облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно дождь). Температура ночью — от +3 до +5 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура в Москве — от +4 до +6 градусов, по области — от +2 до +7 градусов. Ветер юго-западный и западный 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу недели в российскую столицу придет волна похолодания.

«К концу недели повеет холодом, и столбики термометров прижмутся к нулевой отметке. В сумерках при заморозках снова появится гололедица. Природа и москвичи застынут в ожидании начала календарной зимы с надеждой на настоящие снегопады, сугробы и морозы, которые ожидаются к середине декабря. Без снега этой зимой мы не останемся!» — отметил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, в пятницу, 28 ноября 2025 года, Москву ожидает облачная с прояснениями погода, которая будет сопровождаться понижением температуры в течение дня. Температурный фон окажется в пределах климатической нормы для данного времени года. Утром температура воздуха составит около +4 градусов, однако из-за высокой влажности, которая достигнет 97%, и западного ветра со скоростью 2–3 м/с будет ощущаться как 0 градусов. Атмосферное давление будет постепенно расти с 749 до 753 миллиметров ртутного столба.

Согласно почасовому прогнозу, до девяти часов утра будет наблюдаться облачная погода со слабым дождем, а температура будет постепенно снижаться с +6 до +4 градусов. К полудню дождь прекратится, небо немного прояснится, а термометры покажут +4 градуса. Во второй половине дня температура продолжит постепенно снижаться, а к вечеру достигнет отметки в +2 градуса.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 28 ноября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются дожди и сильные порывы юго-западного ветра.

«28 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный умеренный, на побережье Финского залива порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от −1 до −3 градусов. Температура воздуха днем — от +1 до +3 градусов. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что в пятницу придет потепление.

«В чем точно уверен, так это в том, что в пятницу днем к нам снова придет тепло, будет ветрено и пойдет дождь», — подчеркнул метеоролог.

