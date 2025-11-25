Сильные ураганы и холод до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москву придет волна похолодания, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 28 по 30 ноября, ждать ли сильных ураганов и холода до -15 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Михаила Тишковца, в последние дни недели в Москве прогнозируются заморозки и гололедица.

«К концу недели повеет холодом, и столбики термометров прижмутся к нулевой отметке. В сумерках при заморозках снова появится гололедица. Природа и москвичи — застынут в ожидании начала календарной зимы с надеждой на настоящие снегопады, сугробы и морозы, которые ожидаются к середине декабря. Без снега этой зимой мы не останемся!» — отметил синоптик.

По данным метеосервисов, в пятницу, 28 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит — от +4 до +6 градусов, а ночью — от +3 до +5 градусов. Вероятны небольшие дожди, особенно в первой половине дня. Ветер будет юго-западный или западный, умеренный, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление стабилизируется около 755 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 29 ноября, принесет похолодание. Дневная температура опустится до отметок от +2 до +4 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Погода будет преимущественно облачной, осадки маловероятны. Ветер станет слабым, что создаст ощущение комфортной, хотя и прохладной, погоды.

В воскресенье, 30 ноября, сохранится облачная погода. Днем температура будет колебаться в пределах +2–3 градусов, а ночью возможно небольшое похолодание до -1 градуса. Небо будет покрыто облаками, однако существенных осадков не прогнозируется. Ветер вновь усилится, став восточным со скоростью около 3 м/с. Атмосферное давление останется стабильно высоким — около 753 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в Москве в конце недели сильных ураганов и холода до -15 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

По данным метеорологических центров, финал ноября 2025 года в Санкт-Петербурге будет отмечен неустойчивой погодой с колебаниями температуры и периодическими осадками.

Пятница, 28 ноября, станет самым теплым днем в этом периоде. Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и снега. Температура воздуха в течение дня составит от +2 до +4 градусов, однако из-за влажности и юго-западного ветра, дующего со скоростью 4–5 м/с, будет ощущаться как -3 градуса. Ночью столбик термометра покажет около +3 градусов. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 759 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 29 ноября, погода будет изменчивой. Дневная температура ожидается в пределах от +2 до +3 градусов. К вечеру небо значительно прояснится, осадки прекратятся, а температура опустится до 0 градусов. Ночью столбики термометров покажут около -1 градуса.

Воскресенье, 30 ноября, принесет с собой похолодание. Днем воздух прогреется всего до 0 градусов, а ночью температура составит около -1 градуса. Небо будет преимущественно облачным, а осадки, вероятно, вернутся в виде дождя. Ветер останется южным, но ослабеет до 2–3 м/с. Атмосферное давление будет плавно расти, достигнув отметки около 761 миллиметра ртутного столба.

