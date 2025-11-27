День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 19:01

Работа курьером, роман с украинкой, бои за деньги: как живет Даня Милохин

Даня Милохин Даня Милохин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогер Даня Милохин признался, что работает курьером в доставке еды. Что еще известно о его жизни после отъезда из России, собирается ли он вернуться на Родину?

Чем известен Милохин

Даня (Данила) Милохин родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. В трехлетнем возрасте вместе со старшим братом Ильей попал в детский дом.

«Мой отец спился. Мама сказала, что не может нас с братом тянуть, и нас отдали в опеку. Мы скитались по каким-то санаториям, потом попали в детский дом», — рассказывал блогер.

В 13 лет Даню Милохина вместе с братом усыновила семья Тюленевых, позднее они из Оренбурга переехали в Анапу. Блогер в 16 лет ушел жить к друзьям, начал работать официантом и снимать ролики для соцсетей. В 2020 году он стал участником тикток-хауса Dream Team, его видео набирали миллионы просмотров. По данным Forbes, в 2021 году годовой доход тиктокера составлял около 110 млн рублей, а стоимость рекламы в месяц начиналась от 3 млн рублей.

В период возросшей популярности Милохин стал развивать карьеру музыканта. Наибольшую известность имели его трек «Я дома» и песня «Дико тусим», записанная в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым. В 2021 году блогер также принял участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, где выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Пара заняла на проекте третье место и стала обладателем приза зрительских симпатий.

Почему Милохин уехал из России

Даня Милохин впервые покинул Россию в 2022 году, несмотря на то, что у него были заключены рекламные контракты, и он снимался в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Тогда он вместе с другими участниками Dream Team House переехал в США. Блогер не комментировал проведение спецоперации, но спел гимн Украины во время стрима со своим коллегой Артуром Бабичем.

Спустя год жизни за границей Милохин заявил о финансовых трудностях и вернулся в РФ, однако после призывов отправить его в армию улетел в Эмираты.

«Меня это очень сильно испугало, любого бы это испугало. Я решил первым же рейсом свалить. Мне было страшно. Сейчас спокойно себя чувствую. Я переживал, что меня не выпустят из России. Но выпустили», — признался тиктокер.

Даня Милохин Даня Милохин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Милохин

Даня Милохин на протяжении последних трех лет проживает в Дубае. Он пробовал открыть собственный барбершоп, однако на настоящий момент работает курьером в доставке еды. В этом блогер лично признался во время одного из стримов, отвечая на вопрос подписчика: «Чем зарабатываешь?»

«Я работаю здесь в доставке, доставляю еду», — заявил он.

Также блогер участвует в боях без правил за деньги.

«Я сейчас делаю „шенген“ в Европу. Там меня хочет купить один богатый тип, чтобы я на его дне рождения побился с кем-то. Непрофессиональным боксером. Мы можем сами выбрать, кто мне удобен. Заказчик хочет просто шоу устроить для своих гостей. Честно, я думал об этом, когда начинал заниматься боксом, что некоторые супербогатые люди будут звать меня на такие мероприятия», — пояснил он.

По словам Милохина, на настоящий момент он не собирается возвращаться в Россию.

В январе текущего года стало известно, что Милохин состоит в отношениях с украинкой Дариной Зеленской. Девушка ведет блог о путешествиях и записывает танцевальные видео. Пара до сих пор вместе.

Читайте также:

Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко

Моросящий снегопад и холод до -10? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская

Даня Милохин
новости
блогеры
романы
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.