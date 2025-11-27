Работа курьером, роман с украинкой, бои за деньги: как живет Даня Милохин

Блогер Даня Милохин признался, что работает курьером в доставке еды. Что еще известно о его жизни после отъезда из России, собирается ли он вернуться на Родину?

Чем известен Милохин

Даня (Данила) Милохин родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. В трехлетнем возрасте вместе со старшим братом Ильей попал в детский дом.

«Мой отец спился. Мама сказала, что не может нас с братом тянуть, и нас отдали в опеку. Мы скитались по каким-то санаториям, потом попали в детский дом», — рассказывал блогер.

В 13 лет Даню Милохина вместе с братом усыновила семья Тюленевых, позднее они из Оренбурга переехали в Анапу. Блогер в 16 лет ушел жить к друзьям, начал работать официантом и снимать ролики для соцсетей. В 2020 году он стал участником тикток-хауса Dream Team, его видео набирали миллионы просмотров. По данным Forbes, в 2021 году годовой доход тиктокера составлял около 110 млн рублей, а стоимость рекламы в месяц начиналась от 3 млн рублей.

В период возросшей популярности Милохин стал развивать карьеру музыканта. Наибольшую известность имели его трек «Я дома» и песня «Дико тусим», записанная в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым. В 2021 году блогер также принял участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, где выступал в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Пара заняла на проекте третье место и стала обладателем приза зрительских симпатий.

Почему Милохин уехал из России

Даня Милохин впервые покинул Россию в 2022 году, несмотря на то, что у него были заключены рекламные контракты, и он снимался в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Тогда он вместе с другими участниками Dream Team House переехал в США. Блогер не комментировал проведение спецоперации, но спел гимн Украины во время стрима со своим коллегой Артуром Бабичем.

Спустя год жизни за границей Милохин заявил о финансовых трудностях и вернулся в РФ, однако после призывов отправить его в армию улетел в Эмираты.

«Меня это очень сильно испугало, любого бы это испугало. Я решил первым же рейсом свалить. Мне было страшно. Сейчас спокойно себя чувствую. Я переживал, что меня не выпустят из России. Но выпустили», — признался тиктокер.

Даня Милохин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Милохин

Даня Милохин на протяжении последних трех лет проживает в Дубае. Он пробовал открыть собственный барбершоп, однако на настоящий момент работает курьером в доставке еды. В этом блогер лично признался во время одного из стримов, отвечая на вопрос подписчика: «Чем зарабатываешь?»

«Я работаю здесь в доставке, доставляю еду», — заявил он.

Также блогер участвует в боях без правил за деньги.

«Я сейчас делаю „шенген“ в Европу. Там меня хочет купить один богатый тип, чтобы я на его дне рождения побился с кем-то. Непрофессиональным боксером. Мы можем сами выбрать, кто мне удобен. Заказчик хочет просто шоу устроить для своих гостей. Честно, я думал об этом, когда начинал заниматься боксом, что некоторые супербогатые люди будут звать меня на такие мероприятия», — пояснил он.

По словам Милохина, на настоящий момент он не собирается возвращаться в Россию.

В январе текущего года стало известно, что Милохин состоит в отношениях с украинкой Дариной Зеленской. Девушка ведет блог о путешествиях и записывает танцевальные видео. Пара до сих пор вместе.

Читайте также:

Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко

Моросящий снегопад и холод до -10? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская