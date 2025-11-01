В РФ обеспокоились из-за последствий возможной передачи Tomahawk Украине

Передача Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украине будет иметь тяжелейшие последствия для мира и существования человечества, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такое развитие событий способно спровоцировать кризис, сопоставимый по масштабам с Карибским.

Если Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) даст согласие на передачу Tomahawk ВСУ, это станет Карибским кризисом номер два, поскольку на Украине появятся ракеты средней дальности, способные быть оборудованными ядерной боевой частью. К сожалению, это все чревато тяжелейшими последствиями для мира и для существования человечества, — высказался Кнутов.

Он отметил, что ключевой проблемой является необходимость участия американских военных специалистов для обслуживания ракет Tomahawk. По словам военного эксперта, отсутствие у Украины подготовленного персонала делает неизбежным прямое вовлечение США, что будет расценено Москвой как акт войны.

Трамп на пресс-конференции сказал журналистам, что для того, чтобы обучить персонал управлению Tomahawk, нужно от шести месяцев до года. У Украины таких людей нет, значит, они должны передавать ракеты с американским личным составом. А участие американцев — это, по сути, объявление войны России. Сегодня появилась информация, что Пентагон не возражает. Это может быть связано и с тем, что Трампу нужен повод для того, чтобы начать ядерные испытания, поскольку сейчас идет перевооружение американской ядерной триады, — резюмировал Кнутов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку данное оружие давно было изучено специалистами ВС РФ в сфере ПВО. По его мнению, США уже приняли решение об их передаче ВСУ, но ракеты не окажут серьезного влияния на обстановку на линии фронта.