День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 20:32

Один медиахолдинг поглотил URA.RU на фоне ареста редактора

URA.RU вошло в состав Readovka

Здание редакции URA.RU Здание редакции URA.RU Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Медиахолдинг Readovka приобрел уральское агентство URA.RU, сообщила пресс-служба группы компаний. В заявлении отмечается, что покупка связана с укреплением работы с региональной повесткой и расширением присутствия на федеральном уровне.

URA.RU является примером современной новостной журналистики. Влияние издания на Урале и федеральном уровне сложно переоценить, — сказано в сообщении.

В медиахолдинге уточнили, что портал и связанные проекты сохранят привычный режим работы, а редакционную политику по-прежнему будет определять нынешняя команда журналистов и редакторов. Там подчеркнули, что важно сохранить коллектив и ключевые ценности издания.

Вместе мы продолжим создавать медиахолдинг, который будет участвовать в формировании объективной информационной картины дня в интересах России, — заключили в компании.

Ранее редактору URA.RU Денису Аллаярову продлили арест до апреля 2026 года. Журналиста обвиняют в незаконном получении оперативных сводок. По версии следствия, он передавал взятку дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга.

СМИ
аресты
покупки
журналистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия сняла санкции с российской нефтяной компании
Стало известно решение МОК по допуску российских фигуристов на Олимпиаду
В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки
Раскрыты причины постоянного чувства голода
В Европе жестоко расправились с 21-летним украинцем
Комета-пришелец 3I/ATLAS показала загадочный хвост
Что делать, если ребенок стал наркоманом: как не довести ситуацию до рехаба
Россиянин рассказал, как беременная супруга упала в роддоме и умерла
Мужчина вернул память спустя 45 лет после аварии
Треска в томатном соусе с оливками и каперсами: вкусный ужин за 25 минут
В Японии китайский турист сорвался с ограждения и погиб
Володин обратился к коллеге из Китая после трагедии в Гонконге
Один медиахолдинг поглотил URA.RU на фоне ареста редактора
Заворотнюк, жизнь в США, поездки в Крым: куда пропала Екатерина Дубакина
В МИД России призвали Молдавию перестать врать
Власти России одобрили закон о «безвизе» с одной курортной страной
Путин дал Трампу один сигнал по его мирному плану
В Таганроге простились с двумя погибшими из-за атаки ВСУ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.