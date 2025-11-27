Один медиахолдинг поглотил URA.RU на фоне ареста редактора

Медиахолдинг Readovka приобрел уральское агентство URA.RU, сообщила пресс-служба группы компаний. В заявлении отмечается, что покупка связана с укреплением работы с региональной повесткой и расширением присутствия на федеральном уровне.

URA.RU является примером современной новостной журналистики. Влияние издания на Урале и федеральном уровне сложно переоценить, — сказано в сообщении.

В медиахолдинге уточнили, что портал и связанные проекты сохранят привычный режим работы, а редакционную политику по-прежнему будет определять нынешняя команда журналистов и редакторов. Там подчеркнули, что важно сохранить коллектив и ключевые ценности издания.

Вместе мы продолжим создавать медиахолдинг, который будет участвовать в формировании объективной информационной картины дня в интересах России, — заключили в компании.

Ранее редактору URA.RU Денису Аллаярову продлили арест до апреля 2026 года. Журналиста обвиняют в незаконном получении оперативных сводок. По версии следствия, он передавал взятку дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга.