23 октября 2025 в 17:23

Суд Екатеринбурга продлил арест редактору URA.RU до апреля 2026 года

Денис Аллаяров Денис Аллаяров Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

В Екатеринбурге состоялось новое заседание по уголовному делу в отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова, сообщает издание. По его результатам обвиняемому продлили арест до апреля 2026 года.

Весь этот период Аллаяров проведет в СИЗО. Уточняется, что там он пробудет еще почти полгода — до 13 апреля. Аллаярова задержали 5 июня в головном офисе URA.RU по подозрению в даче взятки правоохранителям за получение информации о совершенных в регионе преступлениях.

Ранее в Ленинском районном суде Екатеринбурга было заседание по уголовному делу, фигурантом которого выступает Аллаяров. По его итогам Аллаярову продлили меру пресечения.

До этого сообщалось, что жена и мать экс-главы УГРО ОП № 10 Андрея Карпова, которому, согласно обвинению, давал взятки Аллаяров, регулярно получали по 7 тыс. рублей от сотрудника екатеринбургского СМИ. Отправителем выступал редактор раздела «Криминал».

