Суд Екатеринбурга продлил арест редактору URA.RU

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло новое заседание по уголовному делу, фигурантом которого выступает редактор URA.RU Денис Аллаяров, сообщает издание. По его итогам Аллаярову продлили меру пресечения.

Аллаяров был задержан 5 июня в головном офисе URA.RU. Его подозревают в даче взятки правоохранителям за получение информации о совершенных в регионе преступлениях.

Фигурант дела по решению суда остается в СИЗО. Там он пробудет до 4 октября. Защитники подозреваемого намерены обжаловать данное решение.

Ранее сообщалось, что жена и мать экс-главы УГРО ОП № 10 Андрея Карпова, которому, согласно обвинению, давал взятки Аллаяров, регулярно получали по семь тысяч рублей от сотрудника екатеринбургского СМИ. Отправителем выступал редактор раздела «Криминал».