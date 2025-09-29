Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:52

Суд Екатеринбурга продлил арест редактору URA.RU

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло новое заседание по уголовному делу, фигурантом которого выступает редактор URA.RU Денис Аллаяров, сообщает издание. По его итогам Аллаярову продлили меру пресечения.

Аллаяров был задержан 5 июня в головном офисе URA.RU. Его подозревают в даче взятки правоохранителям за получение информации о совершенных в регионе преступлениях.

Фигурант дела по решению суда остается в СИЗО. Там он пробудет до 4 октября. Защитники подозреваемого намерены обжаловать данное решение.

Ранее сообщалось, что жена и мать экс-главы УГРО ОП № 10 Андрея Карпова, которому, согласно обвинению, давал взятки Аллаяров, регулярно получали по семь тысяч рублей от сотрудника екатеринбургского СМИ. Отправителем выступал редактор раздела «Криминал».

аресты
суды
СМИ
Екатеринбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.