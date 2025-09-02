Появились подробности дела редактора URA.RU Дениса Аллаярова

Жена и мать экс-главы УГРО ОП № 10 Андрея Карпова, которому, согласно обвинению, давал взятки глава свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров, регулярно получали по семь тысяч рублей от сотрудника известного екатеринбургского СМИ, сообщает URA.RU. Отправителем выступал редактор раздела «Криминал», бывший работник пресс-службы ГУВД по Свердловской области.

По данным издания, экс-глава УГРО ОП № 10, который является родным дядей Аллаярова, пользовался банковской картой матери. Издание сообщает, что экс-полицейский признался родственникам, что его уговорили дать ложные показания в отношении редактора URA.RU. Следствие якобы обещало смягчить ему наказание по ч. 1 ст. 291 УК РФ о даче взятки. По данным издания, журналист через своих адвокатов обратился к областному прокурору Борису Крылову с жалобой на нарушения следствием УПК.

Ранее Аллаярова арестовали до 4 августа по итогам заседания, которое прошло в закрытом режиме. Главреда URA.RU Диану Козлову при этом увезли на допрос в качестве свидетеля, а работа редакции встала на паузу.