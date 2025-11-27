В МИД России призвали Молдавию перестать врать

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров на выходе из здания МИД Молдавии в Кишиневе

Россия отвергает обвинения Молдавии о якобы пролете российских беспилотников на территорию республики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва не представляет угрозы молдавскому населению. Дипломат призвала власти Кишинева прекратить распространение недостоверной информации.

Мы решительно отвергаем обвинения молдавской стороны. Законными целями боевых беспилотников ВС РФ являются исключительно военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура, — подчеркнула Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия уважает суверенитет Молдавии. Захарова также призвала молдавские власти отказаться от провокаций и политики очернения России, и в частности прекратить вводить собственное население в заблуждение.

Ранее профессор РАНХиГС Наталья Харитонова заявила, что Молдавия ведет в отношениях с Россией такую же политику, как Украина до начала СВО. При этом Кишинев не разрывает экономические связи полностью, оставаясь в зоне свободной торговли СНГ, но активно стремится к вступлению в ЕС.