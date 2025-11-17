Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Арбузный ломтик» — яркий акцент на новогоднем столе: обалденно вкусный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Арбузный ломтик» — яркий акцент на новогоднем столе: обалденно вкусный и простой. Это блюдо станет настоящей изюминкой праздничного стола! Сочетание нежной курятины, ароматной ветчины и свежих овощей создает восхитительную гармонию вкусов. А яркий вид поднимет настроение даже в хмурый день.

Для приготовления сформируйте полукруг на плоском блюде. Первым слоем выложите измельченную отварную курятину и промажьте соусом. Следом распределите тонкие полоски копченой ветчины, снова смажьте соусом. Далее добавьте слой измельченного вареного яйца и тертого твердого сыра, не забывая о соусе. По краю полукруга выложите тонкие полоски свежего огурца (предварительно промокните их от влаги). Рядом с огурцом разместите крупно натертый сыр — это будет «корочка арбуза». Мякоть помидора без кожицы и семян нарежьте мелкими кубиками и заполните оставшуюся часть — это «арбузная мякоть». Завершите композицию мелкими кусочками черных оливок, имитируя арбузные семечки. Дайте салату пропитаться 30-40 минут в холодильнике!

Ранее мы готовили салат «Новогодний хруст» с картошкой фри. Самый простой и вкусный — точно займет место рядом с оливье и шубой.

