Психолог назвала необычную причину осенней тоски

Скроллинг соцсетей становится причиной грусти осенью, рассказала Lenta.ru кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. Она отметила, что в плохую погоду яркий контент в соцсетях будет только расстраивать.

В осенний период социальное сравнение приобретает особенно болезненный характер. В ноябре наша собственная реальность — это серость за окном и дождь, в то время как алгоритмы продолжают показывать нам глянцевые картинки из жизни других людей, — объяснила Шпагина.

Психолог отметила, что такой контент может привести к ощущению неполноценности. По ее словам, важно ввести правила цифрового потребления: отписаться от тех, чья жизнь вызывает зависть, и настроиться на потребление позитивного и нейтрального контента.

