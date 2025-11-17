Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025

Психолог назвала необычную причину осенней тоски

Психолог Шпагина: скроллинг соцсетей становится причиной грусти осенью

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Скроллинг соцсетей становится причиной грусти осенью, рассказала Lenta.ru кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. Она отметила, что в плохую погоду яркий контент в соцсетях будет только расстраивать.

В осенний период социальное сравнение приобретает особенно болезненный характер. В ноябре наша собственная реальность — это серость за окном и дождь, в то время как алгоритмы продолжают показывать нам глянцевые картинки из жизни других людей, — объяснила Шпагина.

Психолог отметила, что такой контент может привести к ощущению неполноценности. По ее словам, важно ввести правила цифрового потребления: отписаться от тех, чья жизнь вызывает зависть, и настроиться на потребление позитивного и нейтрального контента.

Ранее психолог Евгения Змиренкова рассказала, что причиной постоянной усталости более половины россиян является внутреннее истощение, а не просто физическое переутомление. По ее словам, это состояние вызвано жизнью в режиме постоянного долга и тревоги, когда даже отдых и хобби превращаются в обязательные и не приносящие удовольствия задачи.

