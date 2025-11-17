Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 12:00

Оливье больше не любимчик! Вместо него — «Рубины» с творожным сыром и сельдью! Просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта закуска из свеклы с сельдью и творожным сыром — настоящая магия превращения простых продуктов в ресторанный шедевр. Когда видишь эти рубиновые кружочки с нежной начинкой, кажется, что над ними работал профессиональный шеф-повар. Но секрет в том, что готовится все элементарно! Сочетание сладковатой свеклы, соленой сельди и воздушного сыра с хрустящими семечками создает такой взрыв вкуса, что гости не верят, будто блюдо собрано за 15 минут.

Возьмите 1 крупную вареную свеклу, 100 г слабосоленой сельди, 150 г творожного сыра, 20 г тыквенных семечек, 1 зубчик чеснока и пучок зеленого лука. Свеклу нарежьте кружочками толщиной 1 см и вырежьте формочкой для печенья ровные круги. Смешайте творожный сыр с измельченными семечками, луком и чесноком. На каждый свекольный круг нанесите сырную начинку, сверху положите кусочек сельди. Украсьте семечками и зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

