Оливье больше не любимчик! Вместо него — «Рубины» с творожным сыром и сельдью! Просто и вкусно

Эта закуска из свеклы с сельдью и творожным сыром — настоящая магия превращения простых продуктов в ресторанный шедевр. Когда видишь эти рубиновые кружочки с нежной начинкой, кажется, что над ними работал профессиональный шеф-повар. Но секрет в том, что готовится все элементарно! Сочетание сладковатой свеклы, соленой сельди и воздушного сыра с хрустящими семечками создает такой взрыв вкуса, что гости не верят, будто блюдо собрано за 15 минут.

Возьмите 1 крупную вареную свеклу, 100 г слабосоленой сельди, 150 г творожного сыра, 20 г тыквенных семечек, 1 зубчик чеснока и пучок зеленого лука. Свеклу нарежьте кружочками толщиной 1 см и вырежьте формочкой для печенья ровные круги. Смешайте творожный сыр с измельченными семечками, луком и чесноком. На каждый свекольный круг нанесите сырную начинку, сверху положите кусочек сельди. Украсьте семечками и зеленью.

