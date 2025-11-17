Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 12:56

В Великобритании предупредили о риске войны между Россией и НАТО

Лорд Уэст: НАТО могут втянуть в конфликт России и Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликт России и Украины может перерасти в войну с НАТО, предупредил в подкасте Lord Speaker's Corner бывший командующий ВМС Великобритании и экс-министр безопасности лорд Алан Уэст. По его словам, европейские страны находятся в «серой зоне», так как Европа фактически участвует в боевых действиях против России.

В сущности, мы воюем с Россией, — сказал Уэст.

По его словам, полномасштабной войны между Россией и НАТО никто не хочет из-за риска применения ядерного оружия. Бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон в том же подкасте подчеркнул, что Великобритания «недостаточно подготовлена и подвергается атакам». Он добавил, что в случае хакерских атак на критически важную инфраструктуру страны граждане потребуют ответов от властей.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. По его словам, в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.

