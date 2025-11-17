В Минздраве раскрыли, изменятся ли сроки обучения врачей в России Минздрав РФ: сроки обучения врачей в университетах не изменятся

Сроки обучения врачей в российских университетах не изменятся, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, на это не повлияет переход страны на новую систему высшего образования в 2026–2027 годах.

Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется и не обсуждается, — сказал Кузнецов.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что архитекторы, некоторые IT-специалисты и инженеры должны обучаться в вузах дольше. Она считает, что таким специалистам нужно изучать практическую базу помимо теории. Она подчеркнула, что существенно увеличивать сроки обучения не планируется.

До этого в пресс-службе Министерства науки и высшего образования сообщили, что сроки обучения по новой системе высшего образования будут составлять от четырех до шести лет в зависимости от специальности. В ведомстве пояснили, что продолжительность подготовки определяется временем, необходимым для освоения конкретной профессии.