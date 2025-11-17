В Китае назвали условие, при котором США откажутся от Тайваня В Китае допустили отказ США от Тайваня после переноса производства чипов TSMC

Тайвань может перестать представлять ценность для Вашингтона после переноса производства чипов TSMC в США, заявил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун. Он счел подобный сценарий развития наиболее вероятным, передает ТАСС.

США, скорее всего, откажутся от Тайваня, сейчас им жалко расставаться с TSMC, поскольку чипы для них сейчас слишком важны <…> Если США действительно уведут TSMC, они могут посчитать, что Тайвань больше не представляет ценности, <…> думаю, такая вероятность довольно высока, — подчеркнул Цаньжун.

По словам эксперта, США не могли самостоятельно наладить производство высокотехнологичных чипов. Поэтому Вашингтон «прибег к их воровству, превратив TSMC в американскую компанию», заявил аналитик.

До этого стало известно, что Тайвань рассчитывает получить 18 мобильных реактивных систем залпового огня M142 HIMARS до конца 2026 года. Изначально партия должна была прибыть на остров в 2027 году, но США могут поставить системы раньше.