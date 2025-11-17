Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 12:53

В Китае назвали условие, при котором США откажутся от Тайваня

В Китае допустили отказ США от Тайваня после переноса производства чипов TSMC

Логотип компании TSMC Логотип компании TSMC Фото: Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Тайвань может перестать представлять ценность для Вашингтона после переноса производства чипов TSMC в США, заявил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун. Он счел подобный сценарий развития наиболее вероятным, передает ТАСС.

США, скорее всего, откажутся от Тайваня, сейчас им жалко расставаться с TSMC, поскольку чипы для них сейчас слишком важны <…> Если США действительно уведут TSMC, они могут посчитать, что Тайвань больше не представляет ценности, <…> думаю, такая вероятность довольно высока, — подчеркнул Цаньжун.

По словам эксперта, США не могли самостоятельно наладить производство высокотехнологичных чипов. Поэтому Вашингтон «прибег к их воровству, превратив TSMC в американскую компанию», заявил аналитик.

До этого стало известно, что Тайвань рассчитывает получить 18 мобильных реактивных систем залпового огня M142 HIMARS до конца 2026 года. Изначально партия должна была прибыть на остров в 2027 году, но США могут поставить системы раньше.

Тайвань
Китай
США
чипы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Политолог оценил шансы Трампа на судебное разбирательство с Обамой
«Победа будет за нами»: посол Венесуэлы об угрозе военного вторжения
Песков ответил, какую тему Москва обсуждает с Киевом на экспертном уровне
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.